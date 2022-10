RWE: Dieses U19-Talent weilt bei der Nationalmannschaft

Für die U19 von Rot-Weiss Essen läuft es überhaupt nicht gut. RWE belegt einen Abstiegsplatz. Doch ein Spieler darf sich über eine persönliche Auszeichnung freuen.

Die U19 von Rot-Weiss Essen liegt nach sechs Spieltagen in der U19-Bundesliga West auf dem vorletzten Platz. Die Mannschaft ist noch sieglos.

Trotzdem darf sich nun ein Schützling aus dem Team von Suat Tokat über eine persönliche Auszeichnung freuen. Der 18-jährige Ben Heuser weilt zurzeit bei der U19-Nationalmannschaft der Schweiz. Der Mittelfeldspieler von Rot-Weiss Essen ist bereits zum zweiten Mal für das Eidgenossen-Juniorenteam im Einsatz.

Heuser ist ein echtes Eigengewächs von Rot-Weiss Essen, seit der U11 schnürt der Mittelfeldspieler die Fußballschuhe für RWE. Im Rahmen des viertägigen Lehrgangs in der Schweiz stehen neben Trainingseinheiten und Leistungsmessungen auch ein Testspiel gegen die deutsche U19-Nationalmannschaft auf dem Programm. Das Aufeinandertreffen findet am Donnerstag (20. Oktober, 17 Uhr) im Stadion des schweizerischen Erstligisten FC Solothurn statt.

"Ben hat bei Rot-Weiss Essen alle Junioren-Mannschaften durchlaufen, er ist ein sehr disziplinierter und ehrgeiziger Spieler. Die zweite Nominierung für die Schweizer Nationalmannschaft zeigt, dass er nachhaltig Eindruck bei den Verantwortlichen hinterlassen hat. Die Eindrücke und Erfahrungen bei der Nationalmannschaft werden Ben in seiner Entwicklung mit Sicherheit positiv beeinflussen", sagt Christian Flüthmann, Leiter des RWE-Nachwuchsleistungszentrums.

Bereits im Oktober letzten Jahres wurde Heuser, der sowohl die schweizer als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, zu einem DFB-Sichtungslehrgang eingeladen. Im Dezember gab es dann die Berufung zur U18-Nationalmannschaft der Eidgenossen. Nun also die erneute Einladung von Trainer Massimo Rizzo. Heuser kommt neben zahlreichen Partien in der A-Junioren-Bundesliga auch auf zwei Pflichtspielpartien für die Profimannschaft von Rot-Weiss Essen. In der laufenden Saison kam er in der U19 in allen sechs Begegnungen zum Einsatz und konnte einen Treffer erzielen.