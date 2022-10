Youth League: BVB schon unter Zugzwang - U23-Trio und 15-Jähriger im Kader

Die U19 von Borussia Dortmund empfängt am Dienstagnachmittag den FC Sevilla zum Youth-League-Spiel. So ist die Lage vor der Partie.

Wichtiges Spiel für die U19 von Borussia Dortmund: Die A-Junioren empfangen an diesem Dienstagnachmittag den FC Sevilla (16 Uhr) zum vierten Spieltag in der Gruppenphase der Youth League. Das Hinspiel vor einer knappen Woche endete 1:1. Für beide Teams war es der erste Punktgewinn, der BVB wartet genau wie die Spanier noch auf den ersten Sieg - und steht daher unter Druck.

Denn bei aktuell sechs Punkten Rückstand auf den FC Kopenhagen und Manchester City (spielen ab 14 Uhr gegeneinander) an der Tabellenspitze könnte dem Team von Mike Tullberg am Dienstag schlimmstenfalls schon das Aus drohen. Ein Sieg gegen Sevilla ist daher Pflicht, um eine realistische Chance auf den direkten Einzug ins Achtelfinale (über Platz eins) oder die Playoffs zum Achtelfinale (über Platz zwei) zu wahren.

Trainer Mike Tullberg kündigte jedenfalls an, voll auf Sieg gehen zu wollen: "Natürlich wird es schwer, aber wir werden mit offenem Visier spielen und alles versuchen, um unsere minimale Chance zu nutzen", wird er auf der Vereinshomepage zitiert. "Das können wir nur mit einer kompakten Mannschaftsleistung schaffen."

BVB - Sevilla: Hinspiel von Rassismus-Vorfall überschattet

Das Hinspiel in der Vorwoche wurde von einem Eklat überschattet. Spieler von Sevilla sollen Dortmunds Abdoulaye Kamara rassistisch beleidigt haben. "Es wäre schön, wenn wir in der Analyse nach 90 Minuten allein über Fußball sprechen würden", betonte Tullberg. Sollte es erneut zu einem derartigen Vorfall kommen, das hatte der BVB bereits betont, würde die Mannschaft den Platz geschlossen verlassen.

Personell wird es bei der Borussia einige Veränderungen geben. Innenverteidiger Filippo Mane fehlt am Dienstag gelbgesperrt, U23-Linksverteidiger Prince Aning aufgrund einer Verletzung. Wie schon zuletzt unterstützt dafür das U23-Trio um Torhüter Silas Ostrzinski, Lion Semic und Göktan Gürpüz die U19. Und womöglich kommt es auch noch zu einem Debüt. Denn wie die Dortmunder mitteilten, steht der erst 15 Jahre alte Tyler Meiser erstmals im Kader. Der Innenverteidiger gehört in der U17 zum Stammpersonal und habe sich seine Nominierung mit guten Leistungen in der laufenden Saison verdient.