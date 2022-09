U19: RWE vor wichtigen Duellen noch sieglos - doch Tokat bewahrt die Ruhe

Nach einem schweren Auftaktprogramm wartet Rot-Weiss Essen auf den ersten Saisonsieg in der U19-Bundesliga. Das sagt Trainer Suat Tokat vor dem nun anstehenden Gastspiel bei Viktoria Köln.

Nach den ersten vier Spieltagen warten die A-Junioren von Rot-Weiss Essen auf den ersten Saisonsieg. Nervosität kommt bei Trainer Suat Tokat aber nicht auf, bevor seine Mannschaft nach der vierwöchigen Pause in zwei richtungsweisende Spiele geht. Mit Viktoria Köln und Preußen Münster trifft RWE an den kommenden beiden Wochenenden auf Teams, die ebenfalls in der unteren Tabellenregion zu finden sind.

"Wir spüren keinen Druck, eher eine gesunde Anspannung", betont Tokat vor dem zunächst anstehenden Gastspiel in Köln am Sonntag (2. Oktober, 11 Uhr). Er verbreitet Zuversicht: "Wir wissen, was wir können, und werden die nötigen Punkte holen. Davon bin ich fest überzeugt."

Denn der 35-jährige Coach weiß auch, dass der Blick auf die nackten Zahl trügerisch ist. Mit Borussia Dortmund und Schalke traf RWE in den ersten Saisonwochen auswärts auf zwei Schwergewichte der Liga. Ärgerlicher als die deutlichen Pleiten gegen die Top-Teams (0:5/S04, 0:4/BVB) waren die Unentschieden gegen Gladbach (1:1) und Aufsteiger Bonner SC (2:2), wo die Essener die große Chance auf eine Führung per Elfmeter vergaben.

Dennoch beteuert Tokat, dass man angesichts des Auftaktprogramms "auf keinen Fall von einem Fehlstart" sprechen könne. "Wir mussten eine Menge Lehrgeld bezahlen und haben gesehen, dass gegen die Top-Teams jeder Fehler bestraft wird. Vor allem im letzten Drittel müssen wir noch aggressiver verteidigen."

In den Analysen habe er aber auch viele positive Dinge beobachten können, erklärt der frühere Mittelfeldspieler von RWE. "Wir kommen immer besser in die Abläufe, hatten gute Spielzüge, eine gute Positionierung und viele Torchancen. Die müssen wir noch effektiver nutzen. Daran haben wir im Training intensiv gearbeitet."

Weiterhin muss Tokat mit seinem Team einen Zwiespalt bewältigen. Rot-Weiss hat sich attraktiven, intensiven Fußball auf die Fahne geschrieben, muss aber natürlich auch ergebnisorientiert auftreten, um über den Sommer hinaus in der höchsten Juniorenspielklasse dabei zu sein.

Da nur eine Einfachrunde gespielt wird, ist jede Partie von immenser Bedeutung. "Es gibt Mannschaften, die sich nur hinten rein stellen und lange Bälle spielen. Das wird es bei uns aber nicht geben", stellt Tokat klar. Denn über allem stehe, "dass wir die Jungs im Rahmen unserer Philosophie bestmöglich ausbilden, damit es möglichst viele von ihnen in den Profikader schaffen".