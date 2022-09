Schalke: U17-Meister wechselt nach Italien

Ein Meisterspieler aus der letztjährigen U17 des FC Schalke 04 ist ins Ausland gewechselt. Er heuert in der U19 des SSC Neapel an.

Mit dem FC Schalke 04 hatte Noah Mutanda in der vergangenen Saison die deutsche U17-Meisterschaft gefeiert, doch danach trennten sich die Wege von Verein und Spieler. Nun hat der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler einen neuen Klub gefunden: Er läuft ab sofort für die U19 des italienischen Topklubs SSC Neapel auf. Wie es in Medienberichten aus Italien heißt, trainierte Mutanda bereits in den letzten Wochen bei den Neapolitanern mit. Jetzt gehört er fest zum Kader von Trainer Nicolo Frustalupi.

Mutanda spielte vier Jahre in der Schalker Knappenschmiede. Er war 2018 aus Göttingen nach Gelsenkirchen gekommen. Für die B-Junioren sammelte er insgesamt 17 Einsätze. Einer wird ihm sicherlich ganz besonders in Erinnerung geblieben sein.

Im Halbfinal-Rückspiel der Meisterschaftsendrunde führte sein Schuss zum 3:1-Endstand, auch wenn Niklas Dörr den Ball noch abfälschte und als offizieller Torschütze gewertet wurde. Allerdings verletzte sich Mutanda nur wenig später und verpasste daher das Finale (4:3 n E. gegen VfB Stuttgart). In der regulären Saison kam Mutanda zumeist von der Bank, er gehörte bei den 17 Ligapartien nur zweimal zur Startelf.

Schalke: Sieben U17-Meister sind gegangen

Jetzt soll er offenbar dabei mithelfen, Neapel nach einem schwachen Saisonstart wieder zu stabilisieren. In der Top-Jugendliga Primavera steht der Verein nach nur drei Punkten aus den ersten fünf Spielen auf dem 15. Tabellenplatz.

Mutanda ist einer von sieben Spielern aus Schalkes U17-Meisterkader, die S04 im Sommer verlassen haben. Neben ihm handelt es sich um Julius Rüger (SC Verl), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Alihan Adigüzel (Greuther Fürth), Vincent Burlet (LOSC Lille), Lein Tairi (VfB Hilden) und Dorian Nacu (unbekannt).