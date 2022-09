Youth League: Spätes Drama! BVB dreht Spiel, verliert aber trotzdem noch

Am zweiten Gruppen-Spieltag der Youth League gastierte die U19 von Borussia Dortmund bei Manchester City. Am Ende stand eine für den BVB ärgerliche 2:3-Pleite.

Die U19 von Borussia Dortmund hat auch das zweite Spiel in der Gruppenphase der Youth League verloren. Am Mittwochnachmittag unterlag der BVB nach einer irren Schlussphase mit 2:3 (0:1) beim Manchester City. Erst hatte Dortmund das Spiel gedreht, doch im Schlussakt der zweiten Halbzeit kassierte der Revierklub noch zwei Gegentreffer. Da der Auftakt mit 0:2 gegen den FC Kopenhagen verloren ging, steht Dortmund nach zwei Spieltagen ohne Punkte da.

Im Academy Stadium der Cityzens setzte der BVB in der Startelf auf die U23-Spieler Lion Semic, Prince Aning und Göktan Gürpüz. An der Seite von Julian Rijkhoff in der Spitze begann der erst 16-jährige Paris Brunner, der sich mit 14 Toren in vier Spielen bei der U17 zuletzt für höhere Aufgaben empfahl.

Dortmund versteckte sich trotz Außenseiter-Rolle nicht, kam sogar zu guten Chancen. Doch unter anderem Samuel Bamba (11./15.) und Brunner (26.) vergaben. Das machten die Gastgeber deutlich abgezockter: Nach einem Fehler von Semic war es am Ende Nico O'Reilly, der zum 1:0 für Manchester traf - zugleich der Halbzeitstand.

Manchester: Van Saas - Galvez, Taylor, Burns (86. Alleyne), Samul - Bobb, Charles, O'Reilly - Mebude (79. Adam), Dickson (79. Nada), Borges Dortmund: Kirsch - Mane, Collins, Semic - Aning, Cisse, Gürpüz (69. Ludwig), Walz, Bamba (46. Simic) - Brunner, Rijkhoff (85. Lubach) Tore: 1:0 O'Reilly (33.) Schiedsrichter: Rob Hennessy Stadion: Manchester City Academy Stadium

Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, da kassierte die Borussia beinahe das 0:2. Carlos Borges stürmte in den Dortmunder Strafraum, sein folgender Lupfer missglückte jedoch. Auf der Gegenseite traf Brunner nach einem Konter das Außennetz (54.).

Mehr und mehr übernahm City die Kontrolle über das Spiel. Doch das Tor machte: der BVB. Vasco Walz erzielte mit einem Schuss aus rund 20 Metern den Ausgleich (72.). Und zehn Minuten später jubelte Dortmund erneut. Rijkhoff wurde im Strafraum gefoult und verwandelte selbst mit einem trockenen Abschluss in die Tormitte.

Jetzt hatten die Gäste die Partie gedreht - das kam unerwartet, war angesichts der Chancenverteilung aber nicht unverdient. Doch als der Überraschungssieg immer schärfere Konturen annahm, folgte der späte Schock. Linksverteidiger Aning stellte sich im eigenen Sechszehner ungeschickt in einem Zweikampf an, traf mit seiner Grätsche das Bein des Gegenspielers. Erneut gab es Elfmeter, erneut zappelte der Ball im Netz. Oscar Bobb hatte BVB-Keeper Marian Kirsch in die falsche Ecke geschickt.





Und damit war es noch nicht erledigt. In der Nachspielzeit verteidigte der BVB eine Halbraum-Flanke schläfrig. Aus kurzer Distanz scheiterte Citys Joel Ndala erst an Kirsch, sein Nachschuss war aber drin. Und so stand das Team von Mike Tullberg am Ende mit leeren Händen da.

Am dritten Spieltag muss der BVB erneut auswärts ran. Anfang des nächsten Monats geht es zum FC Sevilla (Mittwoch, 5. Oktober, 16 Uhr).