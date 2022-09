U19: Verl schockt BVB, Schalke souverän, RWE im Elfmeter-Pech

Der SC Verl hat am 4. Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West gegen Borussia Dortmund für eine Überraschung gesorgt. RWE bleibt weiter glücklos, der Schalke überzeugt erneut.

SC Verl – Borussia Dortmund 2:2

Auf dem Papier war das Gastspiel der BVB U19 eigentlich eine klare Sache. Nach drei Siegen zum Auftakt sollte auch der SC Verl kein Problem für die Tullberg-Elf sein. Die Gastgeber konnten sich zwar am letzten Spieltag gegen den VfB Hilden durchsetzen (3:2), verloren aber zuvor deutlich gegen den 1. FC Köln (0:5) und Bayer 04 Leverkusen (0:4).

Auf dem Platz sah das Ganze dann aber völlig anders aus. Von der erwarteten Souveränität war nichts zu sehen. Im Gegenteil: Illia Poliakov brachte den Außenseiter nach einer halben Stunde in Führung. Samuel Bamba hatte schnell die Antwort parat (34.) und so ging es mit einem 1:1 in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem BVB nicht in Führung zu gehen. Erneut waren es die Verler, die den BVB schockten. Julien-Noah Kracht traf in der 83. Minute zum 2:1. Es brauchte sechs Minuten Nachspielzeit, um für den BVB immerhin noch zum Punktgewinn zu kommen. Filippo Mane brachte das Leder in der 90+6. Minute über die Linie. Ein bitteres Ende für einen starken Auftritt des SC Verl, die dafür sorgen, dass der BVB die Tabellenführung verliert.

FC Schalke 04 – Viktoria Köln 3:1

Die Schalker U19 musste sich am ersten Spieltag im Revierderby mit 3:1 geschlagen geben. Seitdem scheint die Mannschaft von Norbert Elgert allerdings voll in der Spur. Zunächst wurde Rot-Weiss Essen souverän mit 5:0 aus dem Weg geräumt, nach einer spielfreien Woche ließen die Knappen nun auch gegen Viktoria Köln nichts anbrennen. Keke Topp sorgte mit einem Doppelschlag schon früh für eine Art Vorentscheidung (10./16.). Nedzhib Hamza stellte noch vor der Pause auf 3:0. Der Anschlusstreffer der Viktoria durch Josia-Levi Walther kam zu spät (83.).

Rot-Weiss Essen – Bonner SC 2:2

Der Bonner SC ist mit zwei Siegen in zwei Partien in die Saison gestartet. Für die U19 von Rot-Weiss Essen sprang derweil in drei Spielen erst ein Punkt heraus. Doch zuhause Am Hallo zeigte die Elf von Trainer Suat Tokat eine couragierte Leistung und holte schon nach 23 Minuten einen Elfmeter heraus. Arnis Osmani schnappte sich die Kugel, scheiterte aber an Lennard Hövel im Bonner Tor. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause

Nach dem Seitenwechsel brachte Ervin Cindrak den Bonner SC per Freistoß aus 25 Metern in Führung (48.). Doch die Essener blieben im Spiel und hatten schnell eine Antwort parat. Ben Heuser verwertete eine Flanke zum Ausgleich (59.). In der Schlussphase lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für die Gäste. Kurz vor Schluss bekam der BSC einen Elfmeter zugesprochen und machte es besser als Osmani in Halbzeit Eins (90.). Doch Osmani hatte an diesem Tag noch eine Rechnung offen. In der 93. Minute machte er seinen Elfmeter-Fehlschuss wieder gut und sicherte immerhin noch den Punkt für sein Team.

VfL Bochum – 1. FC Köln 2:5

Der 1. FC Köln ließ sich auch vom VfL Bochum nicht aufhalten und feiert den vierten Sieg im vierten Spiel. Jaka Potocnik sorgte für einen echten Blitzstart und brachte den „Effzeh“ mit seinem Doppelpack auf die Siegerstraße (3./4.). Mats Pannewig verkürzte mit seinem Treffer vor der Pause noch einmal (23.) auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel hatte Damion Downs sowohl auf den Pannewig-Treffer, als auch auf den erneuten Anschluss von Leon Tasov zum 2:3 (54.) jeweils die Antwort parat und brachte sein Team mit 3:1, bezieuhungsweise 4:2 in Führung (49./74.). Justin Diehl machte kurz vor Schluss alles klar (89.).

Borussia Mönchengladbach feierte einen klaren 5:0-Sieg über Preußen Münster. Bereits am Vortag trennten sich Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen mit 1:1.

Der Spieltag in der Übersicht: