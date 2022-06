S04 U19: Kultbetreuer und Deutschen Meister BVB rasiert - das sagt Elgert

Die U19 des S04 hat den BVB im Westfalenpokalendspiel mit 3:1 geschlagen. Trainer Norbert Elgert war stolz auf seine Jungs. Die rasierten derweil den Mannschaftsbetreuer.

Nach dem Abpfiff musste Lothar Engel dran glauben. S04-Kapitän Elias Kurt und seine Mannschaftskollegen machten sich über den Bart des Schalker Langzeit-U19-Mannschaftsbetreuers her. Zuvor hatten sie ihre Medaillen und einen Wimpel für den 3:1-Sieg im Westfalenpokalendspiel gegen den BVB erhalten.

Die Freude der Schalker Spieler über den Sieg gegen Borussia Dortmund war echt. Und sie war berechtigt. Denn aufgrund einer klaren Steigerung in der zweiten Halbzeit und dreier Joker-Tore durch die eingewechselten Emmanuel Gyamfi (zwei) und Keke Topp war der zweite Saisonsieg nach dem Sieg im Halbfinalrückspiel in der Meisterschaftsendrunde gegen den neuen Deutschen Meister verdient.





Doch wieviel war dieser Sieg nach einem 0:1-Pausenrückstand durch Julian Rijkhoff wert? Immerhin war der BVB drei Tage nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit einer verjüngten Mannschaft und nach den Feierlichkeiten teils unausgeschlafen angetreten. Nur vier Spieler aus der Anfangself gegen Hertha BSC standen beim Anpfiff im Parkstadion auf dem Rasen. Die waren allerdings hochkarätig: Tom Rothe, Nnamdi Collins, Göktan Gürpüz, der gerade einen Profi-Vertrag unterschrieben hat und Vasco Walz. Dazu kam Mega-Talent Julian Rijkhoff.

Norbert Elgert wusste natürlich, dass darüber diskutiert würde und schob dem sofort einen Riegel vor: „Dass man uns nichts geschenkt hat, das konnte man von draußen hören und sehen. Es war immer noch eine überragende Mannschaft auf dem Platz und die ein zweites Mal zu besiegen, ist einfach aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdient.“

In der Tat brachten die Schalker in den zweiten 45 Minuten genau die Leidenschaft mit, die man braucht, um eine immer noch spielstarke Mannschaft zu besiegen. „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nochmal deutlich besprochen. Da ging es gar nicht um taktische Dinge. Es ging darum, dass wir diese einmalige Chancen nicht liegen lassen.“ Das taten sie nicht und so ist der FC Schalke 04 das einzige Team in Deutschland, das Borussia Dortmund in der abgelaufenen Saison zweimal besiegen konnte. Und neben dem VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Endspiel auch das einzige.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Saison, die das gesamte Team noch bei einem gemeinsamen Abend im „Schalker“ ausklingen ließ, zog Elgert auch ein positives Fazit der abgelaufenen Spielzeit. „Gratulation an den BVB. Das ist sicherlich die beste Mannschaft in Deutschland. Trotz ihrer Feierlichkeiten wollten sie uns hier nichts schenken. Das kann keiner sagen. Wir mussten alles investieren gegen eine richtig gute Mannschaft“, erklärte Elgert.

Sein Zusatz: „Die Jungs haben das ganz toll gemacht, wir sind sicherlich verdient auch Westfalenpokalsieger geworden, denn dem Endspiel gehen ja auch noch andere Spiele voraus. Wir haben uns nur um uns selber gekümmert und nicht um den Gegner. Von daher sind wir sehr froh, sehr stolz, dass wir eine starke Saison richtig gut abgeschlossen haben.“

Insgesamt verlief die Saison mit Höhen und Tiefen. Zwischendurch hatte Elgert immer mal wieder moniert, dass die Mannschaft zu leise sei und gepusht werden muss. Mit dem Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft und dem Westfalenpokalsieg hat die in der Saison stark vom Verletzungspech begleitetet Truppe aber hinten heraus echte Ausrufezeichen gesetzt.

Dass Leistungsträger wie die eingewechselten Torschützen Emmanuel Gyamfi und Keke Topp im kommenden Jahr weiter in der U19 spielen und starke Spieler aus der U17-Meistermannschaft dazukommen, lässt zudem für die Zukunft hoffen, dass Schalke auch im neuen Jahr ein starkes Team stellen wird.