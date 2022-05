Schalke U17: Chance auf nächsten Titel - nach Spektakel im Pokalfinale

Nach dem Gewinn der deutschen U17-Meisterschaft haben die B-Junioren des FC Schalke 04 die Chance auf einen weiteren Titel. Sie sind ins Finale des Westfalenpokals eingezogen.

Die Saison der U17-Junioren des FC Schalke 04 ist bereits eine perfekte, das ist nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende klar. Der B-Jugend bietet sich allerdings noch die Chance, die Spielzeit mit einem weiteren Titel zu veredeln. Drei Tage nach dem Triumph in der Meisterschaft sind die Königsblauen ins Endspiel des U17-Westfalenpokals eingezogen. Dort wartet der VfL Bochum am kommenden Donnerstag (19. Mai, 18.30 Uhr).

Gegner im Halbfinale am Mittwochabend war Preußen Münster. Schalke setzte sich auf dem Rasenplatz am Parkstadion in einem munteren Torspektakel mit 6:3 (4:1) durch.

Herausragender Mann dabei war ein weiteres Mal Forzan Ouedraogo. Das vor wenigen Tagen erst 16 Jahre alt gewordene Talent erzielte einen Viererpack (12., 25., 33., 54.). Die übrigen beiden S04-Treffer kamen von Niklas Dörr (29., 42.). Auf Seiten der Preußen erzielte Benedikt Fallbrock das zwischenzeitliche 1:1 (23.), Ben Wolf traf zum Endstand (58.).

Der VfL Bochum war bereits vor gut zwei Wochen ins Endspiel eingezogen. Im Halbfinale hatte der Revierklub ein überraschend deutliches 5:1 gegen Borussia Dortmund gefeiert. Holt Schalke den Pokal, wäre es bereits der dritte Titel der Saison. Neben der Meisterschaft gewann das Team von Onur Cinel auch den Ligapokal.

Schalke und Bochum: Der Weg ins Finale

Achtelfinale:

Spvg Brakel - VfL Bochum 0:9

Rot-Weiß Lüdenscheid - Schalke 04 1:12

Viertelfinale:

VfL Bochum - SV Lippstadt 4:2

Hammer SpVg - Schalke 04 0:3

Halbfinale:

VfL Bochum - Borussia Dortmund 5:1

Schalke 04 - Preußen Münster 6:3