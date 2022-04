U19: MSV-Trainer zieht positives Saisonfazit und lüftet das Defensiv-Geheimnis

Die U19 des MSV Duisburg gehört zu den defensivstärksten Teams der U19-Bundesliga-West und brachte den Klassenerhalt auch in dieser Saison frühzeitig unter Dach und Fach.

Die A-Junioren des MSV Duisburg stehen einen Spieltag vor Saisonende mit 23 Punkten auf Platz acht in der U19-Bundesliga-West. Vor der 0:1-Pleite gegen den FC Schalke 04 am 9. April blieb die Mannschaft von Trainer Engin Vural fünf Spiele lang ungeschlagen.

Der S04 ist die einzige Top-Sechs-Mannschaft, die den MSV bezwingen konnte. Gegen Dortmund, Leverkusen und Bochum holten die Duisburger jeweils einen Punkt, Rot-Weiss Essen bezwangen sie sogar mit 3:0. Am vergangenen Wochenende wurde dann auch noch der 1. FC Köln mit 2:1 nach Hause geschickt.

Mit nur 14 kassierten Gegentoren gehören die Meidericher zu den fünf stärksten Defensivreihen der Liga. „Gut verteidigen zu wollen, ist Teil unserer Philosophie. Die Jungs haben über das gesamte Jahr einen guten Ball gespielt und wurden in der Defensive auch nicht so oft getestet. Die beiden Komponenten, gepaart mit Disziplin und Engagement, haben dazu beigetragen, dass wir so wenige Gegentore bekommen haben“, erklärt Vural das Abwehr-Rezept.

Die Verteidigung wird von Kapitän Henrik Scheibe angeführt. Der Innenverteidiger ergänzt die Worte seines Trainers: „Ich finde, wir haben als Mannschaft eine sehr gute Entwicklung genommen, sowohl offensiv als auch defensiv. Wir stehen geordnet, die Abstände sind immer eng. Mit der Zeit wurden wir immer besser, haben mehr trainiert und sind als Mannschaft zusammengewachsen. Wir wussten schon vor der Saison, dass wir eine gute Mannschaft sind und auch die Großen mal schlagen können, das haben wir gegen Köln bewiesen.“

Der Coach sieht seine Elf nicht zwingend stärker als im Vorjahr und macht die Effektivität als Knackpunkt aus. Er sagt: „Ich fand die Jungs im letzten Jahr genauso gut, da haben wir einfach die Ergebnisse nicht geliefert. Wir haben in dieser Saison, unabhängig von den Ergebnissen, eine sehr gute U19.“

Seit sechs Jahren ist der 36-Jährige als U19-Trainer beim MSV tätig und schaffte es stets, die „Zebras“ ohne größere Probleme in der Liga zu halten. Sein Saisonfazit fällt positiv aus: „Es freut uns, dass wir unser Ziel erreicht haben und auch Spieler oben anbinden konnten. Wir sind mit der bisherigen Saison hochzufrieden.“