Schalke U19: Elgert über Torwart Treichel und kommenden Gegner

Der FC Schalke 04 hat weiterhin die Chance auf den Einzug in die U19-Meisterrunde. Ein Königsblauer konnte bei Trainer Elgert in den letzten Wochen besonders punkten.

Trotz einer phasenweise durchwachsenen Saison kann der Nachwuchs des FC Schalke 04 wohl bis zuletzt auf den zweiten Tabellenplatz der U19-Bundesliga West und den damit verbundenen Einzug in die Meisterrunde hoffen. Grund dafür sind die konstant guten Leistungen im Saisonendspurt. Nach bereits zwei Siegen am vergangenen Wochenende beim SC Fortuna Köln sowie im Pokalspiel unter der Woche beim SC Preußen Münster erfolgte mit dem 1:0-Triumph über den MSV Duisburg der perfekte Abschluss einer englischen Woche.

Ob die Knappen in der U19-Bundesliga West den zweiten Platz halten können, hängt allerdings primär von der Konkurrenz ab, da noch zahlreiche Nachholpartien ausstehen. Trainer Norbert Elgert will sich nicht verrückt machen und blickt mit Gelassenheit auf den Ausgang dieser: „Wir kommen aus dem Nichts. Wir kommen aus dem Niemandsland. Wir waren schon weg. Jetzt schauen wir einfach mal, was sich noch ergibt.“

Keeper Treichel mit „Riesenschritt nach vorne“

Besonders in den Vordergrund spielen konnte sich in den vergangenen Partien Torwart Justin Treichel. Dass gegen den MSV Duisburg am Ende die Null stand, habe die Mannschaft in erster Linie ihm zu verdanken: „Er hält sein Wochen - und das muss ich so betonen - wirklich herausragend. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht“, lobte Elgert. Der 19-jährige Schlussmann hält seine weiße Weste seit Wochen sauber und beeindruckte gegen die Zebras, als er ein fast sicher geglaubtes Tor per Freistoß noch aus dem Winkel an die Querlatte kratzte.

Die letzten Wochen haben auch an den Kräften von Coach Elgert gezerrt. Der 65-Jährige fühle sich „erledigt“ und musste mehr denn je für seine Mannschaft da sein: „Wir müssen von außen im Moment sehr hart mitarbeiten für den Erfolg.“ Auf dem Plan stehe jetzt vorerst die Regeneration und nach der Trainingswoche schließlich freie Osterfeiertage.

Schweres Spiel in Bielefeld steht bevor

Im letzten Ligaspiel der Saison ist der FC Schalke 04 dann zu Gast bei Kellerkind Arminia Bielefeld. Elgert erwartet gegen den Tabellen-15. einen heißen Kampf und jeweils möglichst entscheidende Zähler: „Das wird ein schweres Spiel. Bielefeld spielt gegen den Abstieg und braucht sicherlich jeden Punkt. Die werden sich voll reinhauen und uns nichts schenken, wie es in der U19-Bundesliga aber generell der Fall ist.“