Jamie Bynoe-Gittens sorgt in der U19 von Borussia Dortmund für Aufsehen. Wenn es nach seinem Trainer Mike Tullberg geht, spielt der junge Engländer schon bald in großen Stadien.

Jamie Bynoe-Gittens zählt zu den vielversprechendsten Talenten im BVB-Nachwuchs. Der 17-Jährige gilt für viele Fans als Nachfolger von Jadon Sancho. Die Parallelen im Lebenslauf der beiden sind unverkennbar. Beide stammen aus England, genauer gesagt aus London. Beide fühlen sich auf den Flügelpositionen zu Hause und beide wechselten aus der Jugend von Manchester City zum BVB.

Klar, bei Borussia Dortmund möchte man von diesem Vergleich nichts hören. Vielmehr soll der Spieler behutsam aufgebaut werden. Doch die Leistungen des Mannes mit Wurzeln aus Barbados sprechen bislang für sich. In dieser Saison erzielte der Siebener der U19 in nur sechs Partien bereits sechs Treffer und legte zwei weitere auf. Zuvor fehlte er knapp ein halbes Jahr verletzungsbedingt.

Auch beim 3:1-Sieg im Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen sorgte Bynoe-Gittens für Aufsehen. Zunächst holte er einen Strafstoß raus, den Bradley Fink zum 1:0 verwandelte. In Durchgang zwei traf er dann selbst vom Punkt.

Tullberg: "Das was er kann, können sehr wenige"

U19-Coach Mike Tullberg weiß, was er an dem jungen Engländer hat, aber auch, was er noch verbessern muss. „Zum Potenzial von ihm muss ich nichts sagen. Das sieht man. Er muss zwei Sachen verbessern. Das eine ist, dass er lernen muss, den Ball im richtigen Moment abzuspielen. Teilweise hält er die Kugel zu lange. Dazu muss er defensiv ein bisschen besser werden“, erklärte der Däne.

Besonders seine Stärke im Dribbling zeichnet Bynoe-Gittens aus. „Das was er kann, das können sehr wenige. Wie er sich offensiv im Eins gegen Eins durchsetzt, ist auf einem ganz anderen Niveau“, schwärmte Tullberg von seinem Schützling.

Mit Geduld zu voller Fitness

Allerdings ist der junge Flügelflitzer noch lange nicht bei 100 Prozent. „Das wichtigste ist, dass er fit wird. Das ist er noch nicht. Da haben wir noch ein paar Monate für und dann hoffen wir, dass er irgendwann auch mal in großen Stadien spielt“, erklärte sein Trainer. Überstürzen wolle man dabei aber nichts. „Man muss Geduld haben. Der Junge hatte drei Verletzungen am gleichen Fuß. Es wird nicht darauf ankommen, ob er im März oder im Juni bei den Profis ist. Die Hauptsache ist, dass er, wenn er da ist, funktioniert.“

Der große Sprung wird Bynoe-Gittens im Verein also definitiv zugetraut. Bis es so weit ist, darf er sich aber noch auf weitere Highlights mit der U19 freuen. Am kommenden Montag geht es für ihn und seine Teamkollegen in den Flieger nach Italien. Einen Tag darauf ist der BVB in den Playoffs der UEFA Youth League zu Gast beim FC Empoli (8.2., 18 Uhr). Dann haben die jungen Borussen die Chance, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.