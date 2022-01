Jugend: MSV-U19-Trainer Vural sieht noch Luft nach oben

In der U19-Bundesliga West steht der MSV Duisburg gut da. In der zweiten Saisonhälfte sollen mehr Punkte gesammelt und der Klassenerhalt klargemacht werden.

Mit dem Derby-Sieg gegen Rot-Weiss Essen beendeten die Zebras das erste Halbjahr in der U19-Bundesliga West mit Euphorie. Und auch der Auftakt in die zweite Saisonhälfte steigt gegen einen direkten Nachbarn: Am 6. Februar fährt die Mannschaft von Trainer Engin Vural zu Rot-Weiß Oberhausen und kann sich dort mit einem Sieg weiter vom Abstiegskampf distanzieren. Die Lage des MSV ist mit 12 Punkten und Platz neun für den Moment recht komfortabel.

Ein Polster von sechs Zählern haben die Duisburger in der abgelaufenen Hinserie zwischen sich und die Abstiegsplätze gebracht. „Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, sind wir schon sehr zufrieden. Wir waren in keinem Spiel wirklich die schlechtere Mannschaft, oft sogar die bessere“, urteilt Trainer Vural nach den ersten neun Spielen.

Vier Spieler schafften den Sprung

Nur daraus gemacht hat seine Mannschaft für seinen Geschmack noch etwas zu wenig. Den drei Siegen stehen sowohl drei Niederlagen als auch Unentschieden gegenüber. „Unsere Punkteausbeute müssen wir noch verbessern, da war schon mehr drin.“ Den leichten Abwärtstrend gegen Ende der ersten Saisonhälfte stoppten die Duisburger mit dem 3:0 gegen RWE.

„Das erste Ziel ist es, den Klassenerhalt früh zu sichern und Planungssicherheit zu haben“, gibt Vural die Marschroute vor. Doch natürlich geht der Blick auch über den sportlichen Erfolg in dieser Saison hinaus: „Und uns geht es darum, dass wir uns weiterentwickeln und verbessern. Bei den vier Spielern, die jetzt bei den Profis sind sieht man, was für eine große Anerkennung unsere Arbeit im Verein findet.“

Teststart gegen Braunschweig

„Wir wollen alle Bereiche verbessern. Eine so große Schwäche haben wir nicht“, sagt Vural mit Blick auf den Vorbereitungsplan, auch wenn der Trainer eine Baustelle seiner Mannschaft doch gezielt angehen will. „Am Verwerten von Torchancen müssen wir noch arbeiten, da haben wir die meiste Luft nach oben.“ Mit 13 Treffern liegen Duisburger auch in dieser Kategorie im Liga-Mittelfeld.

Die Vorbereitungsspiele beginnen für die U19 des MSV Duisburg am Sonntag gegen die U19 von Eintracht Braunschweig, ehe die Rückrunde der Zebras im Februar in Oberhausen startet.