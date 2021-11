Mit 2:0 gewann die U19 des BVB auf Schalke den NRW-Ligapokal. Anschließend herrschte dicke Luft zwischen den Revierrivalen. Es ging um Respekt.

Mit 2:0 (2:0) besiegte die U19 von Borussia Dortmund am Samstag im NRW-Ligapokalfinale den FC Schalke 04. Anschließend gab es Irritationen auf beiden Seiten. Die Dortmunder fanden es respektlos von den Königsblauen, dass diese nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Lars Bramkamp sofort den Rasen im Parkstadion verlassen haben. Bei der anschließenden Siegerehrung und Pokalübergabe in dem neu geschaffenen Wettbewerb befanden sich die S04-Spieler und das Trainerteam von Norbert Elgert bereits in der warmen Kabine.





Auch sei ihnen von Seiten des S04 nicht standesgemäß gratuliert worden. Das wiederum wollte Elgert nach der Partie nicht auf sich sitzen lassen und stellte gerade: „Michael Eppers ist im Auftrag unserer gesamten Mannschaft zum Trainerteam gegangen und hat gratuliert“, erklärte der Trainer der Schalker U19. „Das ist selbstverständlich, dass wir das machen.“ Eppers ist Co-Trainer bei der königsblauen U19 und bestätigte das.

Dennoch war Elgert nach dem letztlich verdienten BVB-Erfolg enttäuscht. „In der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen müssen, wir hatten die erste große Chance, verteilen dann zwei unfassbare Geschenke. Das darfst du ihnen mit ihrer mentalen Stärke und Laufstärke nicht geben“, ärgerte sich Elgert. „Wenn du so individuelle Bolzen drehst und zwei Tore kassierst, ist der Matchplan im Arsch.“

Julian Rijkhoff bedankte sich und sorgte mit seinen beiden Treffern für die BVB-Führung (10. und 45.). „In der zweiten Halbzeit waren wir aber dran“, resümierte der 65-Jährige. Semin Kojic nach einem Konter, Mateuz Lipp mit einem Kopfball und Sidi Sané hatten den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Aber er fiel nicht und so verließ der S04 binnen vier Wochen zweimal gegen den BVB den Platz als Verlierer.

Dabei konnte Dortmund sogar noch auf sieben seiner Stammspieler verzichten. Dennoch feierte das Tullberg-Team nach der Siegerehrung ausgelassen auf dem Rasen und ließ sich für das obligatorische Siegerfoto mit der markanten Tribüne des Parkstadions im Hintergrund ablichten. „Die Wichtigkeit des Wettbewerbs hat sich für mich nicht geändert. Aber wenn man an irgendetwas teilnimmst, dann willst du auch gewinnen. Und ich fand, es war ein verdienter Sieg“, sagte Dortmunds Trainer Mike Tullberg nach dem Spiel.

„Zwar liegt unser Fokus auf Mittwoch und dem Youth-League-Spiel gegen Benfica Lissabon[b][/b], aber dennoch muss ich den Jungs ein riesiges Lob aussprechen. Der Großteil der Mannschaft spielt am Mittwoch nicht von Anfang an, das wissen die wahrscheinlich auch. Mit einer zusammengewürfelten Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hatte, gegen die bestmögliche Elf von Schalke, oder zumindest eine sehr gute Besetzung, zu gewinnen, ist schon toll.“