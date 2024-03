Früherer Bochum-Stürmer Mlapa setzt Karriere im Ausland fort

Zuletzt spielte Penial Mlapa, früherer Stürmer des VfL Bochum, längere Zeit in den Emiraten. Jetzt kommt eine weitere Station im Ausland hinzu.

Ein knappes halbes Jahr war Peniel Mlapa ohne Verein. Jetzt setzt der 33-Jährige, der zwischen 2015 und 2017 beim VfL Bochum unter Vertrag stand, seine Laufbahn fort.

Nach dreieinhalb Jahren in den Emiraten wird Mlapa weiterhin die Schuhe im Ausland schnüren. Er schließt sich Daejeon Hana Citizen an und läuft künftig in der südkoreanischen K-League auf. Das gab der Verein am Dienstagmorgen (deutsche Zeit) bekannt.

Die Saison in der Elitespielklasse Südkoreas hat kürzlich begonnen. Mlapas neuer Klub Daejeon ist nach vielen Jahren in der zweiten Liga als Aufsteiger wieder dabei - wartet nach den ersten beiden Spieltagen aber noch auf den ersten Sieg. Mlapa soll mit seiner Torgefahr helfen, das zu ändern.

"Ich bin mir der Erwartungen vieler wohl bewusst und werde mein Bestes geben, um diesen gerecht zu werden", zitiert der Verein den 15-maligen Nationalspieler Togos. "Als Stürmer werde ich mich der Mannschaft widmen und mein Bestes geben, um viele Tore zu schießen."

Nach Stationen in den Emiraten, wo er 32 Treffer in 81 Einsätzen erzielte, und zuvor in den Niederlanden bei VVV-Venlo ist Südkorea für Mlapa das nächste Auslandsabenteuer. In Deutschland lief er zuletzt vor über fünf Jahren auf, damals für Dynamo Dresden. Zudem stand der Angreifer neben Bochum bei der TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach, 1860 München und dem 1. FC Nürnberg unter Vertrag.

Die meisten Partien für einen deutschen Klub absolvierte Mlapa für den VfL. Nachdem er im Sommer 2015 von Gladbach an die Castroper Straße kam, war er zwei Jahre lang im Sturmzentrum des damaligen Zweitligisten gesetzt. 66 Pflichtspiele bestritt Mlapa, 13 Tore erzielte er, vier weitere Treffer bereitete er vor. Im Sommer 2017 verließ er Bochum kurz vor Transferschluss in Richtung Dresden.

Nun geht es für Mlapa in Südkorea weiter. Daejeon ist bereits der elfte Profiklub in seiner Laufbahn.