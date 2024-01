Tobias Warschewski dürfte den Dortmunder Fußball-Experten und Fans von Preußen Münster ein Begriff sein. Das einstige Sturm-Talent steht wieder in Lohn und Brot.

Vor mehr als einem Jahr - im Dezember 2022 - nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar durfte Tobias Warschewski bei Rot-Weiss Essen im Training mitwirken.

"Ich habe den Jungen auf Video gesehen und da hat er mir gut gefallen. Jetzt wollen wir uns mal live einen Eindruck von ihm machen", erklärte RWE-Coach Christoph Dabrowski damals gegenüber RevierSport.

Über ein Jahr war der 25-Jährige, der immerhin 46 Drittligaspiele (fünf Tore) für den SC Preußen Münster absolvierte, ohne Verein.

In der Vergangenheit hatte er sowohl in Münster als auch später beim 1. FC Phönix Lübeck mit Disziplinlosigkeiten auf sich aufmerksam gemacht.

Warschewski, der aus Dortmund stammt, war zuletzt in Kanada für den FC Edmonton sowie York United aktiv. In 49 Spielen erzielte er elf Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor - eine starke Bilanz, an die sich nun wohl auch Cavalry FC aus der "Canadian Premier League" erinnerte. Denn nach der Arbeitslosigkeit und Vereinssuche darf der 1,88 Meter große Angreifer nun in Calgary wieder auf Torejagd gehen.

"Es gab Gründe dafür, warum Tobias so lange raus war. Aber man geht mit solchen Dingen nicht an die Öffentlichkeit damit. Es war sein absoluter Traum und Wunsch von ihm, wieder nach Kanada zu reisen. Es gab genug Anfragen aus Deutschland, aber er blieb hartnäckig und es war mir ein großes Anliegen es für Tobias hinzubekommen. Cavalry FC hat die Meisterschaft gewonnen und hat sich für die 1. Runde des Concacaf Champions Cup qualifiziert. Das ist quasi der Europapokal in Nordamerika. Das wird ein großes Highlight für den Klub und die Spieler. Tobias hat sehr hart an seinem Traum gearbeitet, physisch und mental. Er ist jetzt wieder bereit", berichtet Gary Gordon, Warschewskis Berater, gegenüber RevierSport.

Warschewski, der bei Cavalry FC einen Einjahresvertrag inklusive einer Option auf zwei weitere Spielzeiten unterschrieb, ist voller Tatendrang: "Ich freue mich sehr zurück nach Kanada zu gehen. Die erste Zeit in diesem Land war wunderbar und daran möchte ich auch sportlich anknüpfen. Cavalry ist sehr erfolgreich, hat eine tolle Mannschaft und ich kann es kaum erwarten ein Teil dieser zu werden."