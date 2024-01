Spanischer Supercup: Saudische Fans sorgen für Skandal - Kroos reagiert sarkastisch

Unschöne Vorfälle beim in Saudi-Arabien ausgetragenen spanischen Supercup: Fans pfeifen bei einer Schweigeminute für Franz Beckenbauer.

Nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Fußballwelt trauert dieser Tage um Franz Beckenbauer. Der "Kaiser" war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

Auch beim spanischen Supercup wurde Beckenbauer gedacht. Am Mittwoch trugen Real Madrid und Atletico Madrid das Halbfinale in der saudischen Hauptstadt Riad aus (5:3 nach Verlängerung), bereits im dritten Jahr in Serie wird der "Supercopa" im Mittleren Osten ausgetragen.

Die Schweigeminute zu Ehren Beckenbauers vor dem Anpfiff wurde allerdings massiv vom Publikum gestört. Während sich die Profis der Topklubs am Mittelkreis versammelten, wurde es auf den Rängen unruhig. Lautstarke Pfiffe begleiteten die Gedenkminute, wie bei der TV-Übertragung zu hören war.

Ebenso gab es Unmutsbekundungen während der Partie. Diese galten vor allem Toni Kroos. Der frühere deutsche Nationalspieler wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die Fans im Stadion pfiffen und buhten bei jeder Ballaktion des 34-Jährigen.





"Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht und habe mit ihm darüber gesprochen", sagte Trainer Carlo Ancelotti nach der Partie. Kroos hingegen reagierte humorvoll auf das Pfeifkonzert: "Das hat heute Spaß gemacht! Unglaubliches Publikum", schrieb er bei X.

Grund für die Pfiffe dürften Kroos' Äußerungen im Sommer vergangenen Jahres sein. Er hatte die Wechsel vieler Fußballer nach Saudi-Arabien kritisch kommentiert und betont, dass die Menschenrechtslage in dem Land das eine sei, was ihn von so einem Wechsel abhalten würde.

Was die Würdigung Beckenbauers betrifft, dürfte es am Wochenende in der Bundesliga respektvoller zugehen. In allen Stadien sind Schweigeminuten geplant, zudem werden alle Profis mit Trauerflor auflaufen. Der FC Bayern, Beckenbauers langjähriger Verein, hat zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant, um die verstorbene Legende zu ehren.