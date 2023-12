In Polen: Lawrence Ennali avanciert zum Matchwinner - das sagt er über RWE

Lawrence Ennali verließ Rot-Weiss Essen im vergangenen Sommer, um in die Ekstraklasa nach Polen zu wechseln. Mittlerweile ist er in der Liga voll angekommen.

Es gab nicht wenige Fans, die Lawrence Ennali länger als nur eine Saison bei Rot-Weiss Essen gesehen hätten.

Klar: Der 21-jährige Flügelflitzer hatte seine Auf und Abs bei RWE. Doch das Potential des pfeilschnellen ehemaligen Spielers der Schalker Knappenschmiede war nicht zu übersehen. In Essen kam er zu 37 Einsätzen, erzielte, vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Er lehnte am Ende eine Vertragsverlängerung bei RWE ab und wechselte in die polnische Ekstraklasa zum Lukas-Podolski-Klub Górnik Zabrze. Mittlerweile hat er sich in die Herzen der Górnik-Fans gespielt und ist seit zwei Begegnungen auch Stammspieler: Und zuletzt konnte Ennali sowohl seine erste Torvorlage als auch seinen ersten Treffer für Zabrze beitragen.

Am Freitagabend gewannen Ennali und Co. gegen Pogon Stettin mit 1:0. Ennali schoss das Tor des Abends bereits nach fünf Minuten. Am Tag danach hat RevierSport mit dem Ex-Essener gesprochen - auch über RWE.

Lawrence Ennali, wie haben Sie den Freitagabend erlebt?

Ich bin überglücklich und freue mich, dass ich nach meinen Toren im Pokal und meinem Assist im letzten Ligaspiel jetzt auch endlich mein erstes Tor in der Ekstraklasa erzielen konnte. Mittlerweile finde ich mich gut zurecht, habe mich gut eingelebt und bin total glücklich bei Górnik Zabrze zu sein.

Warum lief es zu Beginn nicht so gut für Sie?

Ich habe nach meinem Wechsel nach Polen etwas Eingewöhnungszeit gebraucht, weil alles ganz neu für mich war. Der Fußball ist anders als in Deutschland. Aber die Art wie in der Ekstraklasa Fußball gespielt wird, liegt mir, weil ich meine Stärken gut ausspielen kann. Das Niveau ist sehr gut und alle Mannschaften spielen mindestens auf deutschem Zweitliganiveau.

Die Winterpause rückt näher. Für Sie eigentlich ein schlechter Zeitpunkt oder?

Ich bin aktuell in guter Form und sehr froh, dass ich der Mannschaft und dem Staff, die mich von Beginn an unterstützt haben, etwas zurückgeben kann. Wir haben bis Weihnachten noch drei Pflichtspiele und ich werde auch da alles geben, damit wir die Spiele erfolgreich bestreiten können.

Ich drücke RWE hier aus Polen die Daumen und wünsche dem Verein, dass sie oben dranbleiben und am Ende die Überraschung schaffen und aufsteigen. Der Kader ist gut und mit den Fans im Rücken ist alles möglich Lawrence Ennali

Wie lebt es sich eigentlich für Sie in Polen?

In Polen gefällt es mir sehr gut. Ich lebe in Kattowitz, die Stadt ist modern und die Menschen sind sehr freundlich. Außerdem schmeckt mir das polnische Essen und es gibt unglaublich viel Schnee - das mag ich

Verfolgen Sie eigentlich noch Ihren Ex-Klub Rot-Weiss Essen?

Ich verfolge die Entwicklung von RWE und schaue die Spiele, wenn möglich bei Magenta Sport. Gegen Sandhausen habe ich die Partie geguckt. Ich habe zu einigen Jungs wie Isi Young oder Mustafa Kourouma noch guten Kontakt und freue mich sehr, dass es so gut läuft. Ich drücke RWE hier aus Polen die Daumen und wünsche dem Verein, dass sie oben dranbleiben und am Ende die Überraschung schaffen und aufsteigen. Der Kader ist gut und mit den Fans im Rücken ist alles möglich!