Pünktlich: Hier können Sie das RevierSport-EM-Sonderheft kaufen

Wer alles bei der Fußball-EM in Deutschland mitmacht, steht schon größtenteils fest. Aber welche Mannschaft spielt in den sechs Gruppen gegen welche? Das entscheidet sich am Samstagabend.

Dann ziehen ehemalige Fußballstars kleine Kugeln aus Lostöpfen und legen den Spielplan fest. Schon vorher ist klar: In den Gruppen kann nicht jeder auf jeden treffen. Die Lose mit den EM-Teilnehmern werden auf vier Töpfe aufgeteilt. Dadurch sollen die stärksten Teams erst später im Turnier aufeinandertreffen. Deutschland wird also nicht in derselben Gruppe mit Frankreich, England und Spanien spielen. Trotzdem könnte Deutschland zum Beispiel eine schwere Gruppe mit Italien, den Niederlanden und Dänemark erwischen. Aber auch eine leichtere Gruppe wäre möglich. Bundestrainer Julian Nagelsmann sagte vor der Entscheidung: „Der Charme einer Auslosung ist, dass gelost wird. Man hat sein Glück also nicht in der eigenen Hand, leichte Gegner gibt es sowieso nicht“. Tipp zur EM: Frisch erschienen ist das RevierSport-Sonderheft „Europa kickt im Revier. EM 2024 im Herzen des Fußballs“. Das 140 Seiten starke Heft kann man im WAZ-Leserladen versandkostenfrei bestellen! Hier geht es zum Bestellformular

