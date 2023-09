Bundesligist VfL Bochum braucht dringend mehr Offensivpower, bei einem ehemaligen Bochumer läuft es in diesem Bereich hingegen deutlich besser.

Während der VfL Bochum in fünf Bundesliga-Partien nur vier Treffer erzielte und Mittelstürmer Philipp Hofmann seit mittlerweile fast 1000 Minuten (973) auf ein Pflichtspieltor wartet, ist ein ehemaliger Bochumer aktuell in bestechender Verfassung: Die Rede ist von Vangelis Pavlidis. Er trifft und trifft und trifft – so wie auch am vergangenen Sonntag.

Beim 3:0-Auswärtssieg des niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar gegen den PEC Zwolle in der Eredivisie erzielte Pavlidis in der 90. Minute den Treffer zum 3:0-Endstand und machte endgültig den Deckel drauf.

Für den griechischen Stürmer war es sein siebtes Saisontor im fünften Spiel, eine tolle Quote. Damit ist er nach Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam), der bereits achtmal traf, der beste Torschütze der Liga. In allen fünf Partien erzielte der 24-jährige Pavlidis jeweils mindestens einen Treffer, das gelang nicht einmal Gimenez.

Mit fünf Siegen zum Saisonstart und einem Torverhältnis von 15:2 rangiert der AZ Alkmaar aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Spitzenreiter PSV Eindhoven. Der Conference-League-Teilnehmer ist auf dem besten Weg, sich als Meisteranwärter zu etablieren – auch dank der überragenden Form und Treffsicherheit von Pavlidis.

Auf Alkmaar wartet nun eine Englische Woche mit den beiden Heimspielen gegen Heracles Almelo (28. September, 20 Uhr) und Fortuna Sittard (1. Oktober, 16.45 Uhr). Es wird spannend, ob der Erstligist und sein Top-Torjäger ihre Form bestätigen und die Serie ausbauen können.

Pavlidis spielte in der U19 unter Reis, kein Durchbruch in Bochum

Zurück zum VfL Bochum: Pavlidis wechselte 2015 in die Jugendabteilung der Bochumer und spielte dort erst in der U17 und später in der U19 unter Trainer Thomas Reis.

Mit 17 Jahren unterschrieb er an der Castroper Straße seinen ersten Profivertrag, kam damals aber nur auf vier Zweitliga-Einsätze über insgesamt 129 Minuten. Weil er in Bochum schlicht keine Perspektive hatte, wurde der 1,86-Meter-Mann, dessen Marktwert das Portal transfermarkt.de inzwischen auf 14 Millionen Euro schätzt, zunächst an die U23 von Borussia Dortmund verliehen und später in die Niederlande verkauft.

Seit 2021 steht der 33-fache griechische Nationalspieler beim AZ Alkmaar unter Vertrag und war in diesem Zeitraum in 101 Pflichtspielen an 78 Treffern direkt beteiligt (54 Tore, 24 Vorlagen). Den Aufstieg vom nicht berücksichtigten Talent des VfL Bochum zu einem der besten Stürmer der Eredivisie hätten Vangelis Pavlidis wohl nur die wenigsten zugetraut…