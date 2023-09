Ex-BVB-Liebling Dede hat auch in der Türķei seine Spuren hinterlassen. Dort würden sie ihn am liebsten bald wiedersehen.

13 Jahre lang spielte Leonardo de Deus Santo kurz genannt Dede für Borussia Dortmund. Beim BVB wird er dafür bis heute geliebt.

Doch auch in der Türkei wird der 45-Jährige verehrt. In der anatolischen Stadt Eskisehir hoffen sie auf eine baldige Rückkehr ihres einstigen Stars.

Dort hat der Abwehrspieler nach seinem Abschied in Dortmund von 2011 bis 2014 bei Eskisehirspor die letzten drei Jahre seiner Karriere als Spieler in der Süper Lig verbracht. Danach war er in der modernen Studentenstadt noch eine Saison als Co-Trainer tätig.

Auch in Eskisehir wurde er schnell zum Publikumsliebling. Spätestens seit seinem Siegtreffer in der 88. Minute beim Rivalen Bursaspor im Jahr 2012 war Dede dort ein Held.

Unsterblich machte sich Dede, als er zusammen mit anderen Spielern auf sein restliches - immer noch ausstehendes Gehalt - verzichtet hat. Denn Eskisehirspor lebte eine Zeit lang über seinen Möglichkeiten.

Damit rettete er den inzwischen in die vierte Liga abgestürzten Traditionsklub zwar nicht vor dem Abstieg in die BAL-Lig. Aber ein mehr als vier Jahre bestehendes Transferverbot wurde aufgehoben. In der höchsten Amateurklasse der Türkei will "ES-ES", dass Ende der 1960er Jahre zu den stärksten Vereinen der Türkei gehörte, unter der Führung von Präsident Erkan Koca einen neuen Anlauf zurück zu alter Stärke nehmen.

Koca stand früher selbst in der Kurve und hat in schwierigster Zeit die Verantwortung für den Verein übernommen, den immer noch hohe Schulden drücken. "Wir vermissen Dede immer noch sehr", sagte Koca nach einem Vorbreitungsspiel auf den Saisonstart. "Auf einen Spieler wie ihn haben wir lange gewartet. Wir haben ihn geliebt."

Auch er hat noch Erinnerungen an das Spiel in Bursa. "Dass Dede nach seinem Tor in Bursa auf den Zaun gekommen ist, werden die Fans niemals vergessen. Wir senden ihm von unseren Fans, dem Verein und der gesamten Eskisehirspor-Familie unsere Liebe und unseren Respekt" erklärte Koca. "Dafür, dass er seine Unterschrift gegeben hat, danken wir ihm sehr."

Die "Roten Blitze", wie Eskisehirspor auch wegen seiner fanatischen Zuschauer in der Türkei ehrfürchtig genannt wird, wollen sofort wieder in den bezahlten Fußball zurückkehren. Das 3:0 gegen einen anderen Amateurverein beim Testspiel hat die Euphorie befeuert. "Wir arbeiten daran, wieder ein Eskisehirspor zu werden, wie Dede es liebt", versprach Koca. Und schickte gleich eine Einladung hinterher. "Wir werden aufsteigen. Und dann werden wir Dede hierhin einladen und mit ihm zusammen den Pokal hochhalten."

Doch das wäre erst der Anfang. Das eigentliche Ziel bleibt die Rückkehr in die Süper Lig.