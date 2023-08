Der VfL Bochum erwischte in der Bundesliga einen Horror-Start und unterlag in Stuttgart mit 0:5. Für einen ehemaligen Bochumer lief es derweil deutlich besser.

Dass Vangelis Pavlidis einer der besten Stürmer der Eredivisie ist, daran zweifelt wohl kaum ein Experte, der sich mit dem niederländischen Fußball auseinandersetzt.

Der frühere Nationalspieler Pierre van Hooijdonk, der beim Rundfunk- und Fernsehsender NOS arbeitet, sagte bereits im Februar 2023 über den Angreifer des AZ Alkmaar: "Er ist der beste Stürmer der Liga." In jeder der vergangenen vier Spielzeiten traf er zweistellig.

Auch in der aktuellen Saison legte der 24-Jährige einen starken Start hin: Zwei Spiele, drei Tore und eine Vorlage. Damit führt Pavlidis nicht nur die Torschützenliste an, sondern ist zeitgleich auch der Top-Scorer der Liga. Am Sonntagnachmittag avancierte der Alkmaar-Stürmer dann zum umjubelten Matchwinner.

Beim Auswärtsspiel in Waalwijk zeigte der niederländische Top-Klub zunächst keine gute Leistung und geriet durch einen Elfmeter mit 0:1 in Rückstand. Nachdem AZ-Coach Pascal Jansen zur Halbzeitpause zwei Wechsel vornahm, spielte der Favorit deutlich druckvoller und mit mehr Zug zum gegnerischen Gehäuse.

Der Lohn: Pavlidis erzielte in der 54. Minute das 1:1. Nur fünf Zeigerumdrehungen später traf Dani de Wit zum 2:1 für Alkmaar. Die Partie blieb weiter spannend und umkämpft – bis Pavlidis seinen persönlichen Doppelpack erzielte. In der 79. Minute zeigte der Stürmer erneut seine Torjägerqualitäten und ließ Waalwijk-Keeper Etienne Vaessen aus kurzer Distanz keine Chance. Mit diesem Treffer schoss Pavlidis seine Mannschaft nach zwei Spieltagen an die Tabellenspitze.

Pavlidis wurde in der Jugend beim VfL Bochum ausgebildet

Nicht nur in der Liga, sondern auch international läuft es gut für Alkmaar und den Ex-Bochumer. Gegen FC Sanrta Coloma (1:0, 2:0) siegte AZ in der Conference League-Qualifikation und trifft nun in der nächsten Runde auf Brann Bergen aus Norwegen (24. August und 31. August). Dann setzen die Niederländer auch wieder auf die Top-Form ihres Knipsers.

Im Jahr 2015 wechselte Vangelis Pavlidis in die Jugendabteilung des VfL Bochum und durchlief an der Castroper Straße von der U17 bis zu den Profis sämtliche Teams. Der Grieche war ein großes Talent, wurde mit einem Profivertrag ausgestattet, konnte sich damals aber nicht durchsetzen und kam nur auf vier Pflichtspieleinsätze über 129 Minuten. Mittlerweile ist der 1,86-Meter-Mann stolze 14 Millionen Euro wert (Quelle: transfermarkt.de) und damit deutlich mehr als jeder einzelne Spieler im Bochumer Kader…