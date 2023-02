Der VfL Bochum kämpft in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Ein ehemaliger Spieler sorgt aktuell in den Niederlanden für Furore.

Es war DIE Partie des Spieltags! Am vergangenen Samstag standen sich in der Eredivisie der AZ Alkmaar und FC Utrecht gegenüber. Die Hausherren waren als Tabellenzweiter deutlich favorisiert und wollten dieser Rolle auch gerecht werden – doch das Spiel entwickelte sich anders als gedacht und endete in einem 5:5-Spektakel.

Der FCU legte los wie die Feuerwehr und führte bereits nach 16 Zeigerumdrehungen überraschend mit 2:0. Das Spitzenteam aus Alkmaar zeigte die passende Reaktion und drehte das Duell binnen 14 Minuten komplett. Vangelis Pavlidis mit einem Doppelpack und Maxim Dekker waren die Torschützen für die Truppe von Cheftrainer Pascal Jansen. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Nick Viergever dann den 3:3-Ausgleichstreffer für Utrecht. Die 16.765 Fans im AFAS Stadion sahen die beste und abwechslungsreichste erste Halbzeit der Saison.

Auch nach dem Pausentee stellten beide Mannschaften ihren Torhunger und den hohen Offensivdrang unter Beweis. Erst ging der Gast wieder in Führung, ehe Alkmaar die Partie zum 5:4 drehte. Den Schlusspunkt setzte dann aber wieder Utrecht durch das Tor von Sander van de Streek in der 80. Minute.

Am Ende eines hochintensiven Spiels in der ersten niederländischen Liga stand ein 5:5-Remis. Durch dieses Ergebnis verteidigte Alkmaar den zweiten Tabellenplatz, verpasste aber punktetechnisch mit dem Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam gleichzuziehen.

Mittelstürmer Pavlidis war mit drei Treffern der beste Spieler bei Alkmaar und bestätigte seine starke Form. In 19 Pflichtspielen in dieser Saison war der griechische Nationalspieler an 23 Treffern (15 Tore, 8 Vorlagen) direkt beteiligt und ist der Top-Scorer des Tabellenzweiten. Und das, obwohl der 24-Jährige mehrere Wochen mit einer schwerwiegenden Knöchelverletzung passen musste.

Er ist der beste Stürmer der Liga. Pierre van Hooijdonk über Pavlidis.

Nach seinem Comeback – Ende Oktober – präsentierte sich Pavlidis aber prompt in Top-Form und traf in den vergangenen sechs Liga-Partien siebenmal. Nur noch ein Treffer ist der Angreifer vom ersten Platz in der Torjägerliste entfernt.

Auch den Experten der Eredivisie ist die Entwicklung des früheren Stürmers des VfL Bochum nicht verborgen geblieben. Der frühere Nationalspieler Pierre van Hooijdonk, der beim niederländischen Rundfunk- und Fernsehsender NOS arbeitet, sagte nach dem 5:5-Remis über Pavlidis: "Er ist der beste Stürmer der Liga."

Vangelis Pavlidis schnürt seit 2021 die Schuhe für den AZ Alkmaar und besitzt in den Niederlanden ein laufendes Arbeitspapier bis 2025. Im Jahr 2015 wechselte der 24-Jährige in die Jugendabteilung des VfL Bochum und durchlief an der Castroper Straße von der U17 bis zu den Profis sämtliche Mannschaften. Er wurde mit einem Profivertrag ausgestattet, schaffte allerdings nie den Durchbruch und wurde 2018 an die U23 von Borussia Dortmund in die Regionalliga West verliehen. Dass seine Karriere derartig verlaufen würde, hätten damals wohl nur die größten Optimisten erwartet…