International: Ex-Dortmunder vor Wechsel nach Mailand – 42-Millionen-Minus für Chelsea

Ein ehemaliger Dortmunder wechselt vom FC Chelsea zu AC Mailand und bringt dem Verein einen satten Verlust ein. Ein weiterer Spieler mit BVB-Vergangenheit soll ebenfalls gehen.

Bei Borussia Dortmund dürften die Erinnerungen an Christian Pulisic durchaus positiv sein. Der US-Amerikaner kam als Youngster in die Jugend des BVB, arbeitete sich durch die U17 und U19 bis zu den Profis hoch und wurde dort zum Stammspieler.

Insgesamt 127-mal lief er für die Borussia auf (19 Tore, 26 Vorlagen), ehe er den nächsten Schritt wagte. 2019 wurde der FC Chelsea auf den damals 20-Jährigen aufmerksam – und legte stolze 64 Millionen Euro auf den Tisch.

Gleich seine erste Saison auf der Insel sollte seine beste werden. In der Premier League gelangen ihm in 25 Spielen auf Anhieb neun Tore und sechs Vorlagen. Auch in den folgenden Jahren spielte Pulisic mehr oder weniger regelmäßig, ohne dabei aber den nächsten Schritt zu machen. Hin und wieder bremsten ihn zusätzlich kleine Verletzungen aus.

Marktwertverlust von 35 Millionen Euro

In der zurückliegenden Saison gelang dem US-Nationalspieler (57 Spiele, 23 Tore) in wettbewerbsübergreifend 1.012 Einsatzminuten – in den Jahren zuvor waren es immer über 2.000 – nur noch drei Scorerpunkte. Sein Marktwert fiel von 60 Millionen Euro zum Transferzeitpunkt auf aktuell 25 Millionen Euro.

Nun ist das Kapitel an der Stamford Bridge für den mittlerweile 24-Jährigen beendet. Pulisic wagt einen Neuanfang und wechselt zur AC Mailand. Dort schlug er am Mittwoch zum Medizincheck auf. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird er für vier Jahre unterschreiben. Die Ablösesumme beträgt demnach "nur noch" 22 Millionen Euro – Ein sattes Minus von 42 Millionen Euro für die Londoner.

Aubameyang soll ebenfalls wechseln

Und Pulisic wird wohl nicht der einzige Ex-Dortmunder sein, mit dem der FC Chelsea einiges an Geld verbrennt. Auch Pierre-Emerick Aubameyang – 2022 für 12 Millionen Euro aus Barcelona gekommen – soll den Verein nach einem erfolglosen Jahr wieder verlassen. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in 21 Spielen drei Tore.

Das Problem: Das hohe Gehalt von Aubameyang ist für europäische Interessenten nicht zu stemmen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet nun, dass die Blues daher versuchen, den Gabuner ein Jahr vor Vertragsablauf in Saudi-Arabien an den Mann zu bringen.

Neu wäre der Weg aus Chelsea nach Saudi-Arabien jedenfalls nicht. In diesem Sommer schickte der Verein mit N´Golo Kanté (Al-Ittihad, ablösefrei), Edouard Mendy (Al-Ahli, 18,5 Millionen Euro) und Kalidou Koulibaly (Al-Hilal, 23 Millionen Euro) schon drei Spieler in die Saudi Pro League.