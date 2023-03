Podolski-Tweet sorgt für Aufregung: "Im Vorstand sitzen üble Kerle"

Sprachprobleme hin oder her: Fakt ist, dass ein Posting von Lukas Podolski in Polen für mächtig Aufregung sorgt.

Lukas Podolski befindet sich in seinem zweiten Jahr bei Górnik Zabrze im Abstiegskampf mit dem Traditionsverein. Aktuell belegen die Oberschlesier auch einen Rang in der roten Zone. Zehn Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz einen Punkt.

Doch in Zabrze scheinen die Nerven schon jetzt blank zu liegen. Bartosch Gaul (ehemals FSV Mainz II), deutscher Trainer bei Górnik, soll laut polnischen Medienberichten kurz vor dem Rauswurf stehen. Doch am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Wisla Plock wird Gaul noch auf der Bank sitzen. Gut möglich, dass das nach diesem Spiel nicht mehr der Fall sein wird.

Die Diskussion um den in der Mannschaft beliebten Trainer Bartosch Gaul und andere interne Querelen im Verein sorgen dafür, dass die Spieler unzufrieden sind. Aber auch die Fans.

Diese hatten einen offenen Brief geschrieben und alle Zabrze-Anhänger aufgerufen am Freitag ins Stadion zu kommen. Der Fan-Brief endete mit den Worten: "Obwohl unser Spiel nicht beeindruckt und im Vorstand üble Kerle sitzen: Du musst zum Spiel kommen, Górnik braucht dich!"

Und was machte Podolski? Der 37-jährige Weltmeister von 2014 übernahm nur die letzten Sätze des Fan-Briefes und twitterte an seine 3,3 Millionen Podolski-Twitter-Follower: "Obwohl unser Spiel nicht beeindruckt und im Vorstand üble Kerle sitzen: Du musst zum Spiel kommen, Górnik braucht dich!" Rund 95.000 Follower erreichte dieser Tweet. Natürlich auch die Chefetage seines Arbeitgebers, die sich alles andere als glücklich über Podolskis Post zeigte.





Górnik-Vereinsboss Adam Matysek, ehemaliger Bundesliga-Torwart von Bayer Leverkusen und des 1. FC Nürnberg, stellte bezüglich des Podolski-Tweets auf der Spieltags-Pressekonferenz klar: "Das war eine sehr unglückliche Aktion von Lukas. Wir haben ein Gespräch geführt und er sagte uns, dass er den Brief nicht von Anfang bis zum Ende gelesen hatte. Seine Intention war eigentlich, dass er helfen wollte. Aber er hat leichte Probleme mit der polnischen Sprache und hat sich für den Tweet entschuldigt."

Dass Podolski besser mit dem Ball als der polnischen Sprache umgeht, kann er schon am Freitagabend zeigen. In dieser Saison kam er in 21 von 24 möglichen Ligaspielen zum Einsatz und erzielte drei Treffer, sieben weitere Tore bereitete er vor. Górnik Zabrze braucht nun umso mehr die Scorerpunkte des "Kölschen Jung".