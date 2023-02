Cristiano Ronaldo hat den Fans in Saudi-Arabien am Donnerstag eine wahre Tor-Show geboten. Vier Treffer erzielte der Superstar im Trikot von Al-Nassr.

Superstar Cristiano Ronaldo hat in seiner neuen sportlichen Heimat Saudi-Arabien erstmals richtig aufhorchen lassen und die Fans mit einem Viererpack verzückt. Der Portugiese schoss beim 4:0 (2:0)-Erfolg seines Klubs Al-Nassr bei Al-Wehda alle vier Tore und ließ seine Klasse aufblitzen.

Dank der Ronaldo-Show hat sich Al-Nassr die Tabellenführung in der saudi-arabischen Liga zurückerobert. Der punktgleiche Konkurrent Al-Shabab (eine Partie mehr absolviert) ist wegen der schlechteren Tordifferenz Zweiter. Das Meisterschaftsrennen ist nach 16 von 30 Spieltagen offen. Der Fünftplatzierte hat nur sieben Zähler Rückstand auf Al-Nassr.

Ronaldo, der für sein Engagement in Saudi-Arabien 200 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, traf am Donnerstagabend in der 21., 40., 53. (Elfmeter) und 61. Minute. In der vergangenen Woche hatte der fünffache Ballon D’Or-Gewinner in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt zum 2:2 gegen Al-Fateh getroffen und sein erstes Tor erzielt. Zuvor war er in den ersten beiden Partien ohne Erfolg geblieben. Nun steht der 38-Jährige bei fünf Saisontreffern. Es scheint, dass der Knoten bei Cristiano Ronaldo endgültig richtig geplatzt ist.

Kurz vor Silvester 2022 wurde der Transfer von CR7 zu Al-Nassr offiziell verkündet. "Ich möchte meine Karriere auf dem höchsten Level beenden, in Würde und bei einem guten Klub", hatte Ronaldo 2015 in einem Interview getönt.

Damals war er das Gesicht von Real Madrid, für das er zwischen 2009 und 2018 sagenhafte 450 Tore in 438 Spielen erzielte, und stand auf dem Gipfel seiner Karriere. Einer Karriere, die gekrönt ist vom EM-Titel 2016 mit Portugal und insgesamt fünf Champions-League-Siegen - und die einfach keine Tiefen zu kennen schien.

Bis zum vergangenen Sommer. Da traten erstmals unübersehbare Risse zwischen Ronaldo und seiner alten Liebe Manchester United zutage, bei der er zwischen 2003 und 2009 vor seinem Wechsel nach Spanien zum Weltstar gereift war.

Ronaldo präsentierte sich nach der verpassten Champions-League-Qualifikation der Red Devils mehr denn je als launische Diva, der neue Teammanager Erik ten Hag wollte ihm keine Stammplatzgarantie mehr geben.

fn mit sid