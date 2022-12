WM 2022: Füllkrug kritisiert den Umgang mit dem DFB-Team

Schon während der enttäuschenden Gruppenphase stand die DFB-Auswahl im eigenen Land in der Kritik. Für Niclas Füllkrug ist das „schon erschreckend“.

Stürmer Niclas Füllkrug kann den negativen öffentlichen Umgang mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Folge des frühen WM-Aus nicht nachvollziehen. „Ich habe keine Angst, die Aussage zu tätigen und stehe dazu: Es ist schon erschreckend, wie viel Missgunst der Nationalmannschaft von der Öffentlichkeit in Deutschland entgegengebracht wurde. Das finde ich extrem schade“, sagte Füllkrug im Interview mit der Sport Bild.

Er habe bereits nach dem WM-Aus 2018 in Russland das Gefühl gehabt, „dass der Nationalmannschaft teilweise eher der Misserfolg statt der Erfolg gewünscht wird“, so der Angreifer von Werder Bremen: „Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich kann nur eines sagen: Jeder Spieler auf dem Platz ist unfassbar stolz.“

Füllkrug war in Katar einer der Lichtblicke im Team von Bundestrainer Hansi Flick. Die DFB-Auswahl sieht er trotz der schlechten Ergebnisse bei den vergangenen Großereignissen gut aufgestellt: „Wir haben qualitativ eine unfassbar starke Mannschaft, die auch will. Und die in Zukunft auch wieder erfolgreich sein wird.“