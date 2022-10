Ex-Schalke-Spieler: Max Meyer stellt S04-Bestmarke ein

Max Meyer scheint sein Glück endlich gefunden zu haben. Beim FC Luzern hat er nun seine persönliche Schalke-Bestmarke eingestellt.

Lange, lange häufen sich vor allem die negativen Schlagzeilen an, wenn über Max Meyer berichtet wurde. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 sucht seit Langem nach seinem Glück. Jetzt aber scheint er einen Verein gefunden zu haben, bei dem endlich mal wieder positiv über ihn berichtet wird.

Mittlerweile steht Max Meyer beim FC Luzern unter Vertrag - und trifft dort. In seinen ersten sieben Spielen in der Schweiz hat Meyer sechs Tore erzielt. Zuletzt traf er am Samstag doppelt beim 3:1-Erfolg über den FC Lugano. Luzern steht in der Super League auf Platz sieben. An der Spitze haben es sich die Young Boys Bern bequem gemacht.

Durch seine sechs Tore hat Max Mayer bereits seine bisherige Bestmarke auf Schalke eingestellt. In der Saison 2013/2014 hat er für den S04 sechs Mal in der Bundesliga gejubelt. In der Luzerner Zeitung erhielt er die Höchstnote 6. Stark.





"Wichtig ist, dass wir gewonnen haben, wir haben uns endlich wieder belohnt", sagte Meyer nach Spiel dem Blick. "Es ist immer ein geiles Gefühl." Während des Spiels hatte es Proteste gegen Bernhard Alpstaeg, den Mehrheitsaktionär des FC Luzern, gegeben. "Jeder sollte das ausblenden, wir sind hier, um den Fans Freude zu machen. Alles andere ist nicht unsere Angelegenheit, wir müssen Siege holen", sagte Meyer, dessen Sohn im Stadion war. "Ich widme ihm jedes Tor."

2018 endete die Schalke-Zeit von Max Meyer

Damals schien es so, als könnte Max Meyer ein prägender Spieler auf Schalke werden. Doch 2018 verließ er den Klub, verlängerte seinen Vertrag nicht und setzte seine Karriere in England bei Crystal Palace fort. Es folgten Stationen beim 1. FC Köln, bei Fenerbahce Istanbul, beim FC Midtjylland - jetzt geht es also beim FC Luzern weiter. Bislang mit Erfolg.