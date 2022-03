Van Gaal trotz Corona-Infektion im Stadion: "Ich bin noch positiv"

Beim 1:1 im Länderspiel zwischen der Niederlande und Deutschland stand Trainer Louis van Gaal an der Seitenlinie. Danach bekannte er, dass er noch Corona-positiv sei.

Nach dem 1:1 im Länderspiel zwischen der Niederlande und Deutschland hat Bondscoach Louis van Gaal mit einem Corona-Geständnis überrascht. "Ich bin noch positiv", sagte van Gaal auf der Pressekonferenz nach dem Duell in Amsterdam am Dienstagabend und scherzte in Richtung der Journalisten: "Also kommt mir nicht zu nahe."

Ansteckend ist van Gaal offenbar nicht mehr. "Mein Doktor hat gesagt, das sind Resterscheinungen des Coronavirus", sagte er. Mehrere Schnelltests im Vorfeld der Partie gegen die deutsche Mannschaft seien negativ ausgefallen, der PCR-Test hingegen noch nicht. Das sei nach einer Erkrankung normal, erklärte er den anwesenden Journalisten in der Johan-Cruyff-Arena. Generell ist die Niederlande für einen eher lockeren Umgang mit dem Virus bekannt.

Rund um [url=]muntere Spiel gegen die DFB-Elf hatte sich van Gaal trotz Infektion nicht gerade zurückhaltend verhalten. Nach Abpfiff unterhielt er sich angeregt mit Bundestrainer Hansi Flick und seinen früheren Bayern-Spielern Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger, kam zum TV-Interview an den Moderationstisch der ARD, verteilte Handschläge und Umarmungen.

Oranje-Coach van Gaal reist nicht zur Gruppenauslosung nach Katar

Die Trainerlegende war in der vergangene Woche positiv getestet worden. Nach einigen Tagen in häuslicher Isolation stand er bereits beim 4:2-Sieg gegen Dänemark am letzten Samstag wieder an der Seitenlinie.

Auf seine Reise zur Gruppenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) am kommenden Freitag (1. April) muss van Gaal anders als DFB-Coach Hansi Flick aber verzichten. Nach seiner Corona-Infektion könne er den für die Einreise in den Wüstenstaat notwendigen negativen PCR-Test noch nicht erbringen, sagte van Gaal nach dem Länderspiel. Sein Assistent Danny Blind wird stattdessen nach Doha reisen. Genau wie Deutschland sind die Niederländer bei der Auslosung im zweitbesten Topf gesetzt. mit sid