Ex-Schalke-Spieler: Max Meyer mit erstem Tor seit 991 Tagen

Erfolgserlebnis für Max Meyer. Der ehemalige Schalker konnte für Fenerbahce in der Europa League sein erstes Tor erzielen.

Dem ehemaligen Bundesligaprofi Max Meyer ist am Donnerstagabend sein erstes Pflichtspieltor seit fast 1000 Tagen gelungen. Im Europa-League-Gruppenspiel bei Royal Antwerpen in Belgien traf der Mittelfeldspieler in der 16. Spielminute zum zwischenzeitlichen 2:0 für Fenerbahce.

Nachdem Meyer den Ball im Mittelfeld behauptet hatte, spielte er einen Doppelpass mit dem deutschen Mergim Berisha. Nach dessen Ablage per Hacke behielt Meyer im Eins-gegen-eins gegen Torwart Jean Butez die Nerven und schob zum umjubelten 2:0 ein.

Hinter dem Ex-Schalker Max Meyer liegen komplizierte Monate

Sein zuvor letztes Tor in einem Pflichtspiel war dem gebürtigen Oberhausener am 17. Februar 2019 gelungen. Damals noch bei Crystal Palace unter Vertrag, traf er beim 2:0-Sieg gegen die Doncaster Rovers in der 5. Runde des FA Cups. 991 Tage ist dies inzwischen her.

Seitdem gab es einen Knick in der Karriere des einstigen Top-Talents von Schalke 04. Denn seit 2019 gingen die Einsatzzeiten Meyers bei Crystal Palace in der Premier League immer weiter zurück. Nach immerhin noch 19 Pflichtspielen für die Eagles in der Saison 2019/20, wurde er in den Hinrunde 2020/21 gar nicht mehr für Palace eingesetzt, sein Vertrag im Januar 2021 aufgelöst.

Ex-Schalker Max Meyer in der Süper Lig zuletzt nur Ersatz

Es folgte ein Wechsel zum 1. FC Köln in die Bundesliga. Doch auch dort wurde Meyer nicht glücklich. Nur dreimal spielte er für die Domstädter in der Bundesliga über 90 Minuten. Nach zehn Einsätzen in der Bundesliga, einem Spiel in der Relegation und einem im DFB-Pokal (kein Tor) wurde sein Vertrag nicht verlängert.

Kurz vor Transferschluss Anfang September dieses Jahres unterschrieb Meyer dann beim türkischen Spitzenklub Fenerbahce in Istanbul. Und trotz eines ersten Tores für die Kanarienvögel läuft es für den Ex-Schalker auch in der Türkei noch nicht wirklich rund. Erst zweimal durfte er in der heimischen Süßer Lig ran, in den vergangenen sechs Ligaspielen saß der 26-Jährige jeweils über die kompletten 90 Minuten auf der Ersatzbank.