In England: Ehemaliger VfL-Co-Trainer besiegt Wayne Rooney

Ein großer Tag für einen ehemaligen Mitarbeiter der Sportfreunde Lotte und des VfL Bochum in England. Ein Ex-Co-Trainer dieser beiden Klubs feierte einen Sieg über Wayne Rooney.

Joseph Laumann ist seit dem 1. November 2021 Interimstrainer des FC Barnsley, der in der englischen Championship, dem Fußball-Unterhaus auf der Insel spielt. Und nur zwei Tage später feierte der 38-Jährige einen großen Sieg.

Das abstiegsbedrohte Barnsley feierte am Mittwochabend unter der Führung von Laumann einen 2:1-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Derby County. Bei diesem Klub ist niemand geringeres als die englische Fußballlegende Wayne Rooney Trainer. Somit hat Laumann in seinem ersten Spiel als verantwortlicher Trainer auf der Insel einen Erfolg ausgerechnet über den ehemaligen Manchester-United-Star Rooney gefeiert.

Ex-Bundesligaprofi Schopp wurde an Aller Heiligen entlassen

Für Barnsley war es erst der zweite Saisondreier im 16. Spiel. Auch aufgrund dieser desaströsen Bilanz musste Markus Schopp, der einst in der Bundesliga für den Hamburger SV spielte, am 1. November seinen Hut nehmen. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in dieser kurzen, aber sehr intensiven Zeit begleitet haben. Es ist schade, dass sich unsere harte Arbeit nicht in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute und dass er alle seine Ziele erreichen wird", wurde Schopp auf der Vereinswebsite nach seiner Entlassung zitiert.

Laumann arbeitete in der vergangenen Saison unter Ismael

Nun erhielt also Laumann die Chance sich zu beweisen. Der Sieg gegen Derby County könnte Laumanns Zeit als verantwortlicher Trainer des FC Barnsley verlängern. Die Verantwortlichen werden wissen, dass Laumann, der im westfälischen Hagen aufwuchs, ein guter Trainer ist. Denn schon in der vergangenen Saison als Barnsley an der Playoff-Aufstiegsrunde zur Premier League teilnahm, hatte Laumann einen großen Anteil am Erfolg. Er war Co-Trainer von Valerien Ismael. Dieser verließ Barnsley in Richtung West Bromwich Albion und steht mit seiner neuen Mannschaft auf Platz zwei in der englischen Championship.

Laumann assistierte Atalan in Lotte, Bochum und Halle

Bei den Sportfreunden Lotte (Januar 2015 bis Juli 2017 und November 2017 bis Februar 2020) arbeitete Laumann als Assistent von Ismael Atalan. Diesem folgte er auch zum VfL Bochum (Juli 2017 bis Oktober 2017) und zum Halleschen FC (Februar 2020 bis Juni 2020). Im Sommer 2020 trennten sich dann die gemeinsamen Wege von Laumann und Atalan. Während Atalan aktuell ohne Trainerjob ist, könnte Laumann bald zum Chefcoach eines englischen Zweitligisten aufsteigen.