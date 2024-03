Nach zehn Jahren verlässt eine Stürmerin den MSV Duisburg im kommenden Sommer. Sie möchte sich mit dem Klassenerhalt verabschieden.

Bei den Frauen des MSV Duisburg endet im kommenden Sommer eine kleine Ära. Stürmerin Antonia Halverkamps wird das Bundesliga-Team nach der laufenden Saison verlassen. Wie die Meidericher an diesem Mittwoch mitteilten, hat sich Halverkamps für eine Luftveränderung entschieden. Sie wird ab der kommenden Spielzeit für Union Berlin auflaufen.

Die 23-Jährige trägt seit der B-Jugend das weiß-blaue Trikot. 2018 feierte sie im Alter von 17 Jahren ihr Debüt bei den Profis und absolvierte seitdem 118 Einsätze für den MSV. "Ich habe hier mein Profidebüt gegeben und mein erstes Bundesligator geschossen. Diese Erinnerungen werden immer in meinem Herzen bleiben", erklärt sie. Nun sei es Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Zuvor möchte sich Halverkamps mit dem Klassenerhalt aus Duisburg verabschieden. Angesichts von neun Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz wird das alles andere als eine einfache Aufgabe. "Es ist für mich selbstverständlich, dass mein Fokus bis zum Ende der Saison absolut auf unserem Ziel Klassenerhalt liegt und dafür werde ich weiterhin alles geben", betont die Angreiferin dennoch.

In welcher Spielklasse sie künftig auflaufen wird, ist noch ungewiss. Die Union-Frauen stehen an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost und haben gute Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Halverkamps drückt "für die Rückrunde die Daumen, dass der Aufstieg gelingt und wir in der kommenden Saison gemeinsam in der 2. Bundesliga auflaufen können".

Union sei ein großartiger Traditionsverein, so die gebürtige Duisburgerin weiter, "der mich von seiner Vision überzeugt hat und mit dem ich den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortsetzen möchte. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sofort ein gutes Gefühl vermittelt, so dass sich diese Entscheidung absolut richtig anfühlt. Mit dem Schritt raus aus meiner Heimatstadt möchte ich mich persönlich und als Spielerin noch einmal weiterentwickeln."