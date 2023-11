Frauen-Bundesliga: SGS Essen schließt zu Hoffenheim auf

In der Frauen-Bundesliga ist der 8. Spieltag mit einer Überraschung eröffnet worden: Die SGS Essen gewann bei der TSG Hoffenheim überraschend deutlich mit 3:0.

Die TSG Hoffenheim hat in der Frauen-Bundesliga eine überraschend deutliche Heimpleite kassiert. Das Team von Trainer Stephan Lerch unterlag am achten Spieltag der SGS Essen 0:3 (0:2), bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz jedoch vorerst auf Tabellenplatz drei. Essen reihte sich vorübergehend auf dem vierten Rang ein. Beide Teams können am Sonntag von Bayer Leverkusen überholt werden.

Im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim sorgte ein Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden früh für eine komfortable Gästeführung. Dem Eigentor von Marta Cazalla Garcia in der 13. Minute folgte das 2:0 durch Laureta Elmazi (14.). Ramona Maier (87.) stellte spät den Endstand her.

Für die SGS war es bereits das fünfte Spiel ohne Niederlage in Folge, seit einem Monat sind die Essenerinnen ungeschlagen und schoben sich durch die Erfolgsserie an die Champions-League-Qualifikationsplätze zwei und drei heran. Am kommenden Samstag (25. November) empfängt die SGS an der Hafenstraße den 1. FC Köln im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Die TSG verpasste es durch die Niederlage, den Druck auf das Spitzenduo aufrecht zu erhalten und Pokalsieger VfL Wolfsburg (16 Punkte) zumindest vorübergehend von Platz zwei zu verdrängen. Tabellenführer ist Meister Bayern München mit 17 Zählern.

Am morgigen Samstag (18. November, 14 Uhr) fährt der MSV Duisburg als Schlusslicht nach Wolfsburg und sucht weiter nach dem ersten Saisonsieg. In sieben Spielen spielten die Duisburgerinnen bisher zweimal Remis. mrk/sid