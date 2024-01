VfB Bottrop: 38 Punkte nach 16 Spielen - "Mit dieser Qualität hätten wir noch mehr holen müssen"

Der VfB Bottrop ist mit 38 Punkten aus den ersten 16 Spielen in die Winterpause gegangen. Doch Kapitän und Leistungsträger Kudret Kanoglu ist nicht zufrieden.

Zu Saisonbeginn eilte der VfB Bottrop von Sieg zu Sieg und nicht wenige meinten schon, dass der Landesliga-Aufstieg für die Mannschaft von Trainer Can Ucar ein Selbstläufer wird.

Doch mit der 0:2-Derby-Niederlage am 7. Spieltag bei Fortuna Bottrop folgte ein Stimmungsknick in der Mannschaft. Es sollten danach fünf Dreier in Serie geholt werden, doch die Atmosphäre war ein Stück weit vergiftet. Die Konsequenz: Ucar ging, Volker Hohmann kam als neuer Coach.

Am Ende folgten nur zwei Siege aus den letzten fünf Begegnungen vor der Winterpause. 38 Punkte aus 16 Spielen hören sich gut an, aber nicht für den Kapitän Kudret Kanoglu.

Kudret Kanoglu über...

... die Hinrunde des VfB Bottrop: "Mit der Qualität haben wir viel zu viel liegen lassen. Wir hätten noch mehr Punkte holen müssen. Wir sind gut gestartet und es lief auch sehr gut - bis zu der Pleite bei der Fortuna. Danach war nichts mehr so wie noch zu Saisonbeginn. Aber trotzdem haben wir die Spiele gezogen. Das war dann einfach das Resultat der hohen Qualität im Kader. Aber am Ende waren wir sehr glücklich, dass die Winterpause kam. Es gibt Mannschaften, die sind im Flow und könnten durchspielen. Und dann gibt es Teams, die dringend eine Pause brauchen. Das trifft auf uns zu. Der Tank ist leer und wir müssen diesen wieder auffüllen."

... den schönsten Moment in der Hinrunde: "Da gab es für mich persönlich gleich drei schöne Momente: Zunächst einmal die Geburt meiner Tochter in der Sommerpause, dann das Testspiel gegen Rot-Weiss Essen und schließlich der 4:2-Derby-Sieg am 13. Spieltag beim SV Rhenania Bottrop."

... den schlimmsten Moment in der Hinrunde: "Ja, da gab es zwei: Einmal die 0:2-Pleite bei Fortuna Bottrop und das 2:2 gegen SuS 09 Dinslaken. Wir führen da mit 2:0, haben alles im Griff und spielen am Ende 2:2-Unentschieden. Das war natürlich eine gefühlte Niederlage."

... die Ziele für 2024: "Wir wollen uns erholen, gut trainieren, in Form kommen und einfach unsere große Qualität auf den Rasen bringen. Wenn wir das schaffen, werden wir auch das intern gesteckte Ziel erreichen. Ich freue mich, dass ab sofort mein Bruder Samet Kanoglu uns dabei helfen wird."