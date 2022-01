SSVg Velbert U23 verstärkt sich mit drei Wintertransfers

Die Bezirksliga-Mannschaft der SSVg Velbert steht voll im Soll und verstärkt sich mit drei Spielern.

Mit der bisherigen Hinrunde kann die U23 der SSVg Velbert durchaus zufrieden sein, denn mit dem 5. Tabellenplatz sind die Kicker genau auf Kurs. „Wir mussten zwar aufgrund unseres niedrigen Altersdurchschnitts von 21,5 Jahren gegenüber einer sehr erfahreneren Liga in manchen Spielen einiges an Lehrgeld zahlen, sind aber trotz allem zufrieden damit wie die Hinrunde verlief“, sagt Joscha Weber.

Das Trainer-Duo Joscha Weber und Philipp Schmidt, welches im September 2021 auch die sportliche Leitung übernommen hat, kann für die Rückrunde zudem drei Wintertransfers verkünden. Mit Ahmet Tepebas, Leonard Kastrati und Jeremie Mvunuku hat das Trainerteam ausnahmslos Spieler aus höheren Ligen von einem Wechsel nach Velbert überzeugen können.

Zusätzlich gibt es bereits mehrere Vertragsverlängerungen für die neue Saison zu verkünden. Neben Abwehrchef und Kapitän Mohamed Sealiti und Leistungsträger Athanasios Xiros, die beide bereits einen laufenden Vertrag für die neue Saison haben, konnte bereits mit dem Großteil des aktuellen Kaders eine Einigung für die neue Spielzeit erzielt werden.

„Vor der Saison haben wir uns vorgenommen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und mit den Abstiegsrängen nichts zu tun zu haben, dies gilt es in der Rückrunde zu bestätigen“, so Philipp Schmidt. Die zweite Mannschaft der SSVg Velbert 02 startet bereits am 7. Januar wieder ins Training und bestreitet das erste Testspiel auf heimischem Rasen am 16.01.2022 um 15 Uhr gegen den SV Duissern.