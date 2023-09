MSV Duisburg: MSV verliert Mainz-Test durch zwei Elfmeter

Mainz 05 verabschiedet sich von der Südtribüne am Bruchweg. Gast war der MSV Duisburg, der gegen die Mainzer vom Punkt verlor.

Auch beim MSV Duisburg stand in der spielfreien Woche ein Testspiel an. Und der Drittligist war beim FSV Mainz 05 längst nicht der bekannteste Besucher.

Zum Abschied von der alten Südtribüne im Bruchwegstadion reiste nämlich nicht nur der MSV, sondern auch der frühere Mainz- und heutige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ins Rheinland. Am Ende konnte er in seinem alten Wohnzimmer einen 2:0 (1:0)-Erfolg der Mainzer vor rund 4000 Zuschauern sehen.

Für die beiden Tore sorgte jeweils die ehemalige Schalke-Leihgabe Tom Krauß, der in beiden Halbzeiten je einen Foulelfmeter verwandelte (5./68.). Beim MSV Duisburg kamen während der Partie zwei verschiedene Mannschaften zum Einsatz, die Mainzer begannen mit einigen Bundesligaspielern.

Der MSV agierte defensiv in einer Fünferkette und musste mit dem ersten Elfmeter bereits früh den ersten Gegentreffer hinnehmen. Dennoch machten die Zebras ein gutes Spiel und zeigten sich durchaus auch in der Offensive. Tim Köther traf mit einem Freistoß die Latte (26.), Philipp König (34.) scheiterte an Mainz-Keeper Daniel Batz.

In der Halbzeit wechselte der MSV munter durch und stellte auf eine Viererkette in der Abwehr um. Und auch in den zweiten 45 Minuten zeigten die Duisburger einen mutigen und engagierten Auftritt, belohnten sich trotz Chancen von Baran Mogultay (50.), Benjamin Girth (60.) und Hamza Anhari (78.) allerdings nicht mit einem Treffer. Anders als Krauß, der nach einem Foul von Rolf Feltscher vom Punkt den Endstand herstellte.

Statistik:

Mainz: Batz - da Costa, Bell, van den Berg, Kraft - Kohr, Krauß - Richter, Papela - Mamutovic, Schmidt.

MSV 1. Hälfte: Braune - Köther, Feltscher, Senger, Mai, Bitter - Castaneda, Stierlin - Esswein, Köpke - König.

MSV 2. Hälfte: Smarsch - Ekene, Knoll, Feltscher, Mogultay - Michelbrink, Bakalorz - Anhari, Bakir, Müller - Girth.

Tore: 1:0 Krauß (5., FE), 2:0 Krauß (68., FE).

Zuschauer: 4005.