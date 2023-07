International: Nach sieben Jahren Leihe - Ex-Schalker hat einen neuen festen Verein

Einst schnürte er auch für den FC Schalke 04 die Schuhe. Nun hat der Außenverteidiger nach sieben Jahren mit Leihverträgen einen neuen festen Arbeitgeber gefunden.

Das muss ihm erstmal einer nachmachen! Abdul-Rahman Baba stand acht Jahre lang beim englischen Top-Klub FC Chelsea unter Vertrag. In dieser Zeit absolvierte er aber nur 23 Pflichtspiele für die Londoner. Nun hat er den Verein endgültig verlassen.

Im Sommer 2015 wechselte der damals 21-Jährige für die stolze Summe von 26 Millionen Euro vom FC Augsburg zum FC Chelsea - für den FCA bis heute die Rekordablöse. Doch den hohen Erwartungen in der Premier League konnte der Ghanaer nicht gerecht werden.

In seiner ersten Saison kam er noch relativ regelmässig zum Einsatz. Dann wechselte er zur Saison 2016/17 auf Leihbasis zum FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga. Die Königsblauen legten damals 500.000 Euro auf den Tisch und dachten, sie hätten ein Schnäppchen gemacht. Dort traf Baba auf seinen Förderer Markus Weinzierl, seinerzeit Trainer beim S04. Mit Knappen-Legende Gerald Asamoah hatte er zuvor bereits in Fürth zusammengespielt. Der Linksverteidiger bekam sogar "Asas" Nummer 14.

Verletzungsprobleme auf Schalke

Allein: Durchsetzen konnte er sich bei S04 nicht. Zunächst spielte er regelmäßig, bis ihn ein Kreuzbandriss im Januar 2017 völlig aus der Bahn warf. Erst am letzten Spieltag der darauffolgenden Saison 2017/18 gab er sein Comeback - nach fast 17 Monaten Leidenszeit.

Dennoch verlängerten die Knappen seine Leihe um ein weiteres Jahr. In der Saison 2018/19 kam er unter Domenico Tedesco kaum noch zum Einsatz. Insgesamt absolvierte Baba bei Schalke in gut zweieinhalb Jahren so gerade einmal 26 Pflichtspiele, erzielte dabei ein Tor und bereitete zwei weitere vor

Schließlich wurde der Ghanaer schon im Winter an Stade Reims nach Frankreich weiterverliehen. Es schlossen sich Leihgeschäfte mit dem RCD Mallorca, PAOK Saloniki und dem FC Reading an, wo er die letzten beiden Spielzeiten auflief.

Nun wechselt er nach Ablauf seines Vertrags nach acht Jahren - davon sieben bei anderen Klubs - von den Blues ablösefrei zurück zu PAOK Saloniki. Das Ende einer Odysse durch Europa und gleichzeitig ein Neuanfang für den einst so begehrten Linksfuß.