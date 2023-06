Nationalmannschaft: DFB verlängert mit U21-Trainer Di Salvo und Gerland bis 2025

Kontinuität in der Nachwuchsarbeit. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Verlängerung mit U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo und Co-Trainer Hermann Gerland verkündet.

Der Deutsche Fußall-Bund hat die Verträge mit dem U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo und Co-Trainer Hermann Gerland verlängert. Wie der DFB am Freitag mitteilte, haben die Kontrakte eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2025.

Damit bleiben die beiden Coaches, die bei der anstehenden U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) in der Verantwortung stehen, dem Team weiter erhalten. Vom 10. Juni an bereitet sich die Mannschaft in Prad in Südtirol auf das EM-Turnier vor.

„Ich bin unheimlich glücklich, dass wir den mit Toni eingeschlagenen Weg auch über die UEFA U21-Euro im Sommer hinaus zusammen gehen werden“, sagte Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften. „Toni hat in den vergangenen 20 Monaten seinen eigenen Stil als Cheftrainer gefunden, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler in dieser Zeit weiterentwickelt.“

Di Salvo ist seit 2013 beim DFB. Von 2016 bis 2021 agierte er als Assistenztrainer von U21-Coach Stefan Kuntz und holte während dieser Zeit zweimal den EM-Titel. Im Sommer 2021 stieg Di Salvo zum Cheftrainer der U 21-Nationalmannschaft auf.