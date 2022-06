KFC Uerdingen: Aufbruchstimmung an der Grotenburg

Der Glaube an einen gelungenen Neuanfang beim KFC Uerdingen ist groß. Die Fans sorgen für Optimismus, ein paar neue Spieler sollen noch kommen.

Trotz zweier Abstiege in Serie herrscht beim KFC Uerdingen nach der Rückkehr an die Grotenburg Aufbruchstimmung. Über 800 Dauerkarten verkaufte der Verein für die neue Saison, in der der Neustart in der Oberliga Niederrhein gelingen soll.

Die Unterstützung sei auch „in der Mannschaft ein Thema“, wie Trainer Alexander Voigt beeindruckt zur Kenntnis nahm. „Klar, überträgt sich das auch und die Jungs spüren das durch die Unterstützung auch beim Training. Ich glaube, kaum ein anderer Oberligist in Deutschland verkauft so viele Dauerkarten.“

Spielersuche läuft noch - Voigt hofft auf "drei, vier Spieler"

Und das in einer erneut schwierigen Sommerpause. Nur drei Spieler sind nach dem Regionalliga-Abstieg geblieben, die neue Mannschaft war zum Trainingsstart noch nicht komplett. „Wir sind noch nicht fertig, aber liegen gut im Plan“, beschrieb Voigt die Krefelder Transferbemühungen. „Natürlich hätte jeder Trainer gerne zum Trainingsstart die Mannschaft zusammen, aber das wäre vermessen. Aber wir sollten noch drei, vier Spieler holen, die uns auch in der Spitze verstärken. Sonst werden wir in der Oberliga eher kein ernstes Wörtchen mitreden können.“

Die Testspiele vom KFC Uerdingen: 2. Juli: Testspiel VfB Uerdingen (18 Uhr, auswärts) 6. Juli: 19:00 Uhr - Testspiel Blau-Gelb Überruhr (19 Uhr, heim) 10. Juli: Testspiel TuS Königsdorf (15.30 Uhr, auswärts) 13. Juli: Testspiel SV Oppum (19 Uhr, auswärts) 15. Juli: Testspiel Bergisch Gladbach (19 Uhr, Bezirkssportanlage „Kurkölner Straße“) 24. Juli: Saisoneröffnung und Testspiel – 1. FC Mönchengladbach (15 Uhr, Krefeld, Sportpark Oppum) 27. Juli: Testspiel beim VDV (16 Uhr, Duisburg, Sportschule Wedau)

Aus der schwierigen Personallage und dem Gelernten aus der Vorsaison ergibt sich auch der Plan für die Saisonvorbereitung. „Mit so vielen Neuen müssen wir natürlich erstmal zu einer Mannschaft werden und zusammenwachsen, im letzten Jahr hatten wir die Zeit nicht und waren zu spät eingespielt“, gibt Voigt einen Ausblick auf die kommenden Trainingswochen.

Ein alter Weggefährte Voigts nimmt in der kommenden Saison in der Regionalliga West beim SV Straelen auf der Bank Platz: Bei Sunday Olisehs Trainerstation bei Fortuna Sittard (Niederlande) war der Uerdinger Cheftrainer dessen Assistent. „Man kann sich auf einen Trainer freuen, der schon alles gesehen hat und einen klaren Plan verfolgt. Störgeräusche und Nebenkriegsschauplätze kümmern ihn nicht, er ist als Trainer sehr professionell und fokussiert“, machte Voigt den Straelener Fans Hoffnung auf den neuen Coach.