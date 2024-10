Kreisliga A Essen Vor RWE II-Spiel - SC Frintrop mit nächsten Dreier im Spitzenspiel

Spitzenspiel-Wochen in der Essener Kreisliga A. Am Mittwoch setzte sich der SC Frintrop knapp durch, am Donnerstag schauen alle auf RWE II gegen Al-Arz Libanon.