Rot-Weiss Essen spielt ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) beim 1. FC Saarbrücken. Wir haben die letzten Infos vor diesem heißen Nachholspiel.

In gut einer Stunde (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es vor rund 15.000 Fans im Ludwigspark los. Der 1. FC Saarbrücken empfängt Rot-Weiss Essen.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski nimmt im Vergleich zum 2:0-Sieg beim SV Waldhof Mannheim zwei Änderungen in der Startelf vor. Lucas Brummer, der zuletzt gelbgesperrt war, ersetzt Mustafa Kourouma. Und: Leonardo Vonic startet als einzige Spitze für Moussa Doumbouya.

RWE hat 54 und Saarbrücken 53 Zähler auf dem Konto. Das Ziel der beiden Mannschaften: Näher an die 58 Punkte des aktuellen Tabellendritten SC Preußen Münster zu gelangen.

Die Aufstellungen im Überblick

1. FC Saarbrücken: Schreiber - Boeder, Zeitz, Uaferro - R. Becker, Sontheimer, Rizzuto - Kerber, Civeja - Stehle, Brünker

Bank: Paterok, Rabihic, Biada, Becker, Günther-Schmidt, Naifi, Di Michele Sanchez

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Eisfeld, Müsel - Voelcke, Harenbrock, Kaiser - Vonic

Bank: Wienand, Rother, Berlinski, Kourouma, Plechaty, Young, Voufack, Doumbouya, Rüth

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Mit Saarbrücken wartet eine Top-Mannschaft auf uns, die qualitativ hoch besetzt ist, die ein schnelles Vertikalspiel präferiert, die sehr viel über die Tiefe kommt, mit Kai Brünker einen starken Stürmer und dahinter auch ein super Zentrum hat. Das kommt ein schönes Brett auf uns zu.

Saarbrücken redet jetzt von Endspielen, wir wollen aber auch so viele Spiele wie nur möglich gewinnen. Ich spüre bei unseren Jungs den Hunger mehr erreichen zu wollen. Die Ausgangsposition ist gut, die Tendenz stimmt, den Trend wollen wir jetzt auch in Saarbrücken fortsetzen. So oder so: Wir spielen eine Super-Saison, aber jetzt wollen wir auch mehr!

Rüdiger Ziehl (1. FC Saarbrücken): "Wir beide wollen Boden gut machen in Richtung Platz drei. Wir wollen über eine stabile Defensive in die Partie kommen, das zeichnet uns aus. Ich habe Essen zuletzt in Mannheim gesehen. Das war ein richtig gutes Drittliga-Spiel. Viel Kampf, viele Strafraumszenen, Mannheim war vielleicht etwas besser. RWE hat mit allem verteidigt, was sie hatten, das Glück war auch ein bisschen auf ihrer Seite. Das wird am Mittwochabend auf jeden Fall spannend."