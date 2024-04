MSV Duisburg: König-Brauerei verlängert - ligaunabhängig

Gute Nachrichten für den MSV Duisburg. Mit einer Brauerei kann als Partner geplant werden, auch nach einem eventuellen Abstieg.

Sportlich steht der MSV Duisburg vor dem Abstieg in die Regionalliga. Fünf Spieltage vor dem Ende der Drittliga-Spielzeit scheint eine Rettung kaum möglich zu sein.

Daher stellt sich auch die Frage: Wie kann sich der MSV in der Viertklassigkeit neu aufstellen? Welche Sponsoren halten dem MSV die Stange? Wie kann ein Kader runderneuert an den Start gehen?

Klar ist: Michael Preetz wird als Gesicht des Vereins bleiben, nur zwei Verträge der Drittliga-Mannschaft haben im Abstiegsfall Bestand und ein langjähriger Partner lässt die "Zebras" nicht im Stich.

Denn die König-Brauerei und der MSV haben ihre Partnerschaft erneut verlängert - vorerst bis ins Jahr 2026. Seit 2004 besteht die Partnerschaft. Für jeden MSV-Treffer zahlt die Beecker Brauerei satte 50 Liter auf das Freibierkonto ein.

„Seit Jahrzehnten sind wir stolzer Partner des MSV Duisburg“, betont Madeline Huke, Managerin für Sport- und Kultursponsoring bei der Bitburger Braugruppe. „Und wir freuen uns sehr und sind dankbar, dass wir unsere vertrauensvolle Partnerschaft fortsetzen.“

Wir sind stolz darauf, mit König Pilsener einen so traditionsreichen Partner, egal in welcher Liga, weiter in der ZebraFamilie begrüßen zu dürfen Christian Koke

Auch in Duisburg ist man zufrieden, dass die Partnerschaft fortgesetzt wird: "Wir sind stolz darauf, mit König Pilsener einen so traditionsreichen Partner, egal in welcher Liga, weiter in der ZebraFamilie begrüßen zu dürfen. Köpi gehört zu Duisburg und zu den Zebras“, verdeutlicht Christian Koke, Leiter Marketing und Sponsoring beim MSV.

Und da spielt dann eben auch die Liga keine Rolle. Die letzte Chance, sich im Abstiegskampf noch einmal zurückzumelden, hat der MSV am Samstag (16:30 Uhr) mit dem Gastspiel beim FC Ingolstadt.

Gibt es dort keinen Sieg, droht bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz eine Woche später schon der rechnerische Abstieg. Da tun positive Zeichen in schweren Zeiten, wie das der Vertragsverlängerung mit der König-Brauerei, immer gut.