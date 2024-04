Der 1. FC Heidenheim hat sich im Rennen um Luca Kerber durchgesetzt. Der 22-Jährige kommt ablösefrei aus der 3. Liga.

Mehrere Klubs waren hinter Luca Kerber her, doch nun ist klar, wer das Rennen gemacht hat: der 1. FC Heidenheim. Wie die Baden-Württemberger am Dienstag, 9. April, mitteilte, kommt der 22-Jährige im Sommer ablösefrei vom 1. FC Saarbrücken.

"Luca ist ein junger und hochtalentierter Spieler, der inzwischen über einhundert Drittligaspiele vorweisen kann und darüber hinaus auch im diesjährigen DFB-Pokal auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir freuen uns, dass sich Luca für unseren FCH entschieden hat und sind überzeugt davon, dass er ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft werden kann", wird Robert Strauß, Bereichsleiter Sport in Heidenheim, via Klub-Mitteilung zitiert.

Kerber selbst kommt auch zu Wort und freut sich auf die Aufgabe: "Mit dieser neuen Herausforderung möchte ich an meine bisherigen Leistungen anknüpfen und mich sportlich und persönlich auf einem neuen Level noch mal weiterentwickeln."

Und weiter: "Bei der Vertragsunterzeichnung wurde ich herzlich von allen Beteiligten in Empfang genommen und blicke deshalb mit voller Vorfreude darauf, ab Sommer auf dem Schlossberg zu spielen."

Kerber hat sich in Saarbrücken zum gestandenen Drittligaspieler entwickelt

Kerber spielt seit 2016 beim FCS, als er vom SSV Pachten in die Jugendabteilung wechselte. Am 9. Januar 2021 absolvierte er als 18-Jähriger sein erstes Drittligaspiel bei der Auswärtsbegegnung in Meppen.

Trotz seines jungen Alters kommt Kerber bereits auf 105 Drittligaspiele. Dabei traf er achtmal und gab weitere elf Vorlagen. Hinzu kommen zehn Einsätze im Saarlandpokal und alle fünf Partien in der laufenden DFB-Pokalsaison. Beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt hatte Kerber getroffen. Die Reise endete jüngst im Halbfinale - mit einem 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der 22-Jährige kommt vor allem im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch die Rolle des defensiven und die des offensiven Mittelfeldspielers bekleiden. Seinen Marktwert taxiert "transfermarkt.de" derzeit auf 800.000 Euro - ein Allzeithoch.

Als Interessenten neben Heidenheim wurden zuletzt unter anderem der SC Paderborn und der SV Darmstadt 98 genannt.