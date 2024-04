Die Gefühlslage bei Rot-Weiss Essen könnte nach dem Derbysieg gegen den MSV Duisburg (4:1) nicht besser sein. Lucas Brumme war mit seinem Doppelpack der Matchwinner.

In seinem zweiten großen Derby für Rot-Weiss Essen avancierte Lucas Brumme zum Helden. Beim 4:1-Erfolg über den MSV Duisburg erzielte der technisch versierte Linksverteidiger einen Doppelpack.

Mit seinem schwächeren rechten Fuß brachte Brumme seine Mannschaft in der 57. Minute in Führung, mit dem Schlusspfiff erzielte er dann sogar noch den Treffer zum 4:1-Endstand und besiegelte damit das Derby-Debakel für den MSV. Es waren seine ersten beiden Drittliga-Treffer in dieser Saison.

Auf die Frage, wann ihm zuletzt ein Doppelpack gelang, antwortete Brumme nach dem Abpfiff in den Katakomben: "Ich würde sagen vor eineinhalb Jahren. Das wurde jetzt auch Zeit." Es ist tatsächlich rund eineinhalb Jahre her, dass er dieses Kunststück vollbrachte: Im Hessenpokal traf er für Wehen Wiesbaden am 05. Oktober 2022 doppelt.

Nach 37 Minuten sah es noch nicht nach einem derart deutlichen Derbysieg für die Essener aus: RWE hatte zwar viel Ballbesitz und Spielkontrolle, konnte sich aber kaum klare Chancen erspielen und geriet dann nach einem sehenswerten MSV-Angriff durch Alexander Esswein sogar in Rückstand. Zum Gegentor sagte Brumme selbstkritisch: "Das 0:1 nehme ich auf meine Kappe. Wir sind dann aber gut zurückgekommen und machen zu einem psychisch wichtigen Zeitpunkt das 1:1. Es war ein Geduldsspiel. Ich finde, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten."





Mit dem 2:1 in der zweiten Halbzeit führte der Essener Leistungsträger sein Team auf die Siegerstraße. Insgesamt bot RWE nach der dreiwöchigen Zwangspause über 90 Minuten zwar nicht die beste Saisonleistung, trotzdem war der Sieg verdient, auch wenn er vielleicht um ein Tor zu hoch ausfiel. Was nach dem Spiel folgte, war dann Ekstase pur bei den Essener Fans.

Der gebürtige Berliner zeigte sich beeindruckt von der Stimmung: "Heute war es schon am lautesten. Für die Fans war das natürlich auch was Besonderes, gerade hier im Pott. Wir haben im Hinspiel schon gemerkt, wie emotional das war. Zu Hause ist es nochmal was anderes. Das ist natürlich geil."

Klar ist: Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Am Ende wird man dann sehen, wo wir stehen. Wir haben jetzt sehr viele geile Spiele. Bei Bielefeld und Mannheim geht es wirklich um alles und auch bei uns geht es noch ein bisschen um was (lacht). Lucas Brumme.

Mit dem Derbysieg konnte RWE die Chance auf eine Relegationsteilnahme wahren. Der Rückstand auf Platz drei beträgt fünf Punkte, ein Spiel hat Essen noch in der Hinterhand. Die Marschroute bleibt aber gleich: RWE schaut von Spiel zu Spiel.

"Die Spannung ist generell da, weil jetzt die Mannschaften von oben alle gegeneinander gespielt haben. Klar ist: Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Am Ende wird man dann sehen, wo wir stehen. Wir haben jetzt sehr viele geile Spiele. Bei Bielefeld und Mannheim geht es wirklich um alles und auch bei uns geht es noch ein bisschen um was (lacht). Wir wollen weiter Punkte sammeln", blickt Brumme voraus.