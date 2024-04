Rot-Weiss Essen: Sieg am Sonntag, aber Essener hoffen auf MSV-Derby in der neuen Saison

Vor dem RWE-Derby gegen den MSV am Sonntag wird Essens Coach Christoph Dabrowski sicher noch einmal Bilder oder Videos aus dem Hinspiel aus der Mottenkiste kramen.

Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg. In dem Derby steckt so viel drin. Emotionen, Herzblut, Rivalität. Am Sonntag (16:30 Uhr) ist es wieder an der Zeit, dass es an einer ausverkauften Hafenstraße rund geht.

Während RWE noch leise nach oben schielt, geht es für den MSV schlicht um die Existenz in der 3. Liga. Der Abstieg droht, bei einer Niederlage in Essen dürfte die Hoffnung wieder kleiner werden.

Was in der Folge bedeuten würde: Steigt RWE nicht auf, wonach es auch aussieht, würde ein großes Derby in der kommenden Saison nicht mehr stattfinden.

Und das will in Essen eigentlich auch niemand. RWE-Kapitän Vinko Sapina betonte das bereits bei seinem Besuch unseres RWE-Talks "Vonne Hafenstraße". Und RWE-Coach Christoph Dabrowski pflichtete ihm bei: "Da bin ich voll bei Vinko. Ich hab das nach dem Hinspiel schon gesagt, dass diese Traditionsvereine mindestens in diese Liga gehören."

Beide hoffen am Ende auf einen Klassenerhalt für die Zebras. Doch am Sonntag zählt nur eins - der Derby-Sieg. Und wer sich an das Hinspiel erinnert, den dürfte es nicht verwundern, dass der Coach auch diese 90 Minuten plus Nachspielzeit noch einmal hervorholt.

Zur Erinnerung: Der MSV glich in der 90. Minute durch ein Eigentor von Sapina aus, in der Nachspielzeit traf Mustafa Kourouma vor der RWE-Kurve zum Siegtreffer. Sapina: "Es gab schon viele emotionale Momente. Aber Duisburg war für mich tatsächlich das Krasseste."





Diese Momente wird auch Dabrowski noch einmal zeigen, wie er andeutete: "Ich arbeite gerne mit Bildern. Daher kann es sein, dass ich Bilder oder kurze Videos hervorhole. Ich zeige gerne Sachen, die nochmal was auslösen."

Bisher hat Dabrowski gute Erinnerungen an die Partien gegen die Meidericher. "Die Stimmung, die Leidenschaft, die Fans sind immer voll dabei. Es werden wieder 90 Minuten mit hoher Intensität. Die Atmosphäre wird hochkochen, wir werden alles dafür tun, um das Derby zu gewinnen."