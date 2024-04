Rot-Weiss Essen: Ein neuer Verletzter, ohne Fünf ins Derby, Plechaty wieder an Bord

Rot-Weiss Essen fordert am Sonntag den MSV Duisburg. Im Derby will der eine weiter nach oben, der andere den Absturz in die Viertklassigkeit vermeiden.

Rot-Weiss Essen ist heiß auf das Derby gegen den MSV Duisburg (Sonntag, 16:30 Uhr). Nach unten geht nichts mehr in der 3. Liga, daher will RWE ohne jeden Druck versuchen, oben noch einmal anzugreifen.

Klappt das nicht, ist keiner in Essen frustriert, werden die kommenden Partien gewonnen, wird rund um die Hafenstraße ordentlich was los sein. Am Sonntag ist das ganz sicher der Fall, das Stadion an der Hafenstraße ist ausverkauft.

Duisburg kommt mit großem Druck nach Essen, der MSV steht vor einem Abstieg in die Regionalliga. RWE will das ausnutzen und nach dem Hinspiel auch dieses Duell für sich entscheiden.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski muss dabei auf fünf Akteure verzichten. Gesperrt sind Ron Berlinski und Andreas Wiegel, zudem werden Aaron Manu, Ekin Celebi und Eric Voufack ausfallen.

Neu ist der Ausfall von Manu, der sich einem Eingriff am Knie unterziehen musste - er soll aber noch in dieser Saison wieder ein Thema für eine Trainings-Rückkehr sein.

Wieder an Bord ist dafür Sandro Plechaty, wie der Coach erklärte: "Er ist seit dieser Woche wieder voll im Training. Aufgrund der Ausfälle könnte er auch schon in den Kader rutschen."





Denn der eh schon kleine Kader der Essener hat bei fünf Ausfällen schnell das Problem, das keine 20 Mann nominiert werden können. Ausfälle hin oder her, die Zebras haben die Favoritenrolle bereits nach Essen geschoben, was Dabrowski nichts ausmacht: "Es spielt keine Rolle für uns, was der MSV macht. Wir spielen an der Hafenstraße, wir wollen zielstrebig sein und unser Ding durchziehen."

So könnte RWE gegen den MSV Duisburg spielen

Golz - Kaiser, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina, Müsel - Obuz, Harenbrock, Young - Doumbouya

Es fehlen: Berlinski (Rotsperre), Celebi (Reha nach Schulterverletzung), Voufack (Reha nach Syndesmosebandanriss), Wiegel (5. Gelbe Karte), Manu (Knieprobleme)

Sperren drohen: Brumme, Sapina