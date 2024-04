MSV Duisburg: Keeper vor RWE-Derby - "Mit so einer Einstellung können wir nicht anreisen"

Nach der 0:2-Pleite in Bielefeld muss der MSV Duisburg zum Derby nach Essen. Die Forderungen von Trainer und Spielern mit Hinblick auf das Spiel gehen auseinander.

Nach der deutlichen 0:2-Pleite gegen Arminia Bielefeld steht für den MSV Duisburg eine enorm wichtige Partie auf dem Programm der 3. Liga. Mit nun fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, bei noch sieben ausstehenden Spielen, ist jedes Spiel ein Endspiel. Und besonders am nächsten Spieltag wird die Partie eine noch höhere Wichtigkeit beanspruchen. Denn es ist Derby-Zeit: Rot-Weiss Essen empfängt die Zebras (Sonntag, 07. April, 16:30 Uhr).

Trotz des nun angewachsenen Rückstandes auf die Nichtabstiegsplätze glaubt MSV-Coach Boris Schommers noch an den Ligaverbleib: „Wir werden analysieren, warum wir verloren haben, und dann werden wir in der nächsten Woche zum Beispiel den Standard besser verteidigen. Der Glaube lebt und wenn wir diesen Weg weitergehen, glaube ich, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Wir werden in Essen ein ähnliches Gesicht zeigen, aber das Momentum auf unserer Seite haben und das 1:0 erzielen.“

Ein ähnliches Gesicht zeigen kommt für den Keeper des MSV, Vincent Müller, nicht infrage. Er fordert sogar eine gänzlich andere Einstellung: „Ich glaube, wir müssen mit einer anderen Einstellung nach Essen fahren. Mit so einer Einstellung wie gegen Bielefeld können wir nicht anreisen. Spielerisch sind sie deutlich besser als Bielefeld. Wenn wir mit so einer Einstellung in das Spiel gehen, dann sieht es nicht gut aus. Aber das wird uns nicht passieren. Wir wissen um die Bedeutung der Partie für uns, den Verein und die Fans. Das wird uns in die Köpfe kommen und muss uns in die Köpfe kommen, weil es ein Derby ist, da weiß jeder Bescheid.“

Im Hinspiel unterlagen die Duisburger mit 1:2. Das entscheidende Tor fiel dabei erst in der 93. Spielminute. Im Rückspiel wollen sich die Zebras dafür revanchieren und ebenfalls einen Auswärtssieg einfahren. Dabei ist ein Auswärtsspiel aber kein gutes Pflaster. Der letzte Auswärtsdreier datiert vom 10. Februar beim 3:1-Erfolg in Verl. Seitdem folgten drei Niederlagen.





Eine Statistik, von der Verteidiger Niklas Kölle nicht viel hält: „Jetzt steht vielleicht sogar das wichtigste Spiel der Saison an. Wenn wir unser Spiel machen, können wir jedes Spiel gewinnen. Ich bin kein Fan von Statistiken. Jetzt haben wir das Spiel in Essen, da ist es egal ob zu Hause oder auswärts. Da muss es krachen. Da brauchen wir die Prozente, die gegen Bielefeld gefehlt haben, noch einmal auf die Leistung von Saarbrücken obendrauf.“

In der ausverkauften Partie im Stadion an der Hafenstraße wird sich dann zeigen, ob die Mannschaft der MSV Duisburg noch einmal Luft schnappen kann oder der Zug in Regionalliga West langsam abfährt.