3. Liga: Rasen-Wahnsinn - RWE-Spiel in Saarbrücken verlegt

Im ersten Versuch wurde das Saarbrücken-Heimspiel gegen Gladbach abgesagt. Nun fällt auch die Partie gegen RWE aus. Wieder ist der Rasen der Grund.

Es gibt immer wieder Dinge, die lassen einen Beobachter erstaunt zurück. Der aktuelle Fall: Das Drittliga-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen, das ursprünglich am Samstag (30. März, 16:30 Uhr) ausgetragen werden musste, wurde verlegt.

Die groteske Begründung: Rasenexperten hätten festgestellt, dass der ramponierte Rasen im Stadion des 1. FC Saarbrücken keine zwei Partien innerhalb von vier Tagen verkraften kann. An verschiedenen Stellen des Spielfelds sei immer noch zu viel Wasser unter der Rasenoberfläche.

Hintergrund: Saarbrücken spielt am Dienstag (2. April, 20:45 Uhr) sein DFB-Pokal-Halbfinale zu Hause gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Und da das offenbar Vorrang hat, muss RWE auch am kommenden Wochenende aussetzen, nachdem bereits an diesem Wochenende aufgrund der Länderspielpause keine Partie in der 3. Liga stattfindet.

Damit reihen sich die Essener, die selber große Probleme mit ihrem Untergrund in der laufenden Spielzeit hatten, in eine ganze Reihe von Gegnern ein, die aufgrund des Rasens im Ludwigspark ihre Probleme haben.

Denn dort sind im Sommer große Arbeiten geplant, nachdem der Rasen zuletzt aufgrund seiner fehlenden Drainage einem kompletten Acker glich. Die Bilder sind noch frisch, wie das DFB-Pokal-Spiel gegen Gladbach im ersten Versuch kurzfristig abgesagt werden musste, weil der Rasen den vielen Regen nicht verarbeiten konnte.

Danach hat der DFB dem Klub Druck gemacht und einen neuen Rasen gefordert, ansonsten würden dem FCS weitere Heimspiele untersagt. Saarbrücken kam der Forderung nach, legte einen neuen Rasen, doch auch der macht Ärger. Denn nach dem ersten Spiel auf dem Geläuf gegen Bielefeld musste erneut nachgebessert werden.

Jetzt dürfte klar sein. Der Rasen in Saarbrücken ist der größte Flickenteppich in deutschen Fußball und erst ab Sommer kann hier nachhaltig an einer Verbesserung gearbeitet werden.

Funfact: Für das Osterwochenende ist Sonne bei gut und gerne 20 Grad vorhergesagt. Eine Austragung ist bei diesen Bedingungen auch schwer vorstellbar.

Neuer Spieltermin ist übrigens der 24. April (19 Uhr). Wo gespielt wird, ist noch unklar. Der 1. FC Saarbrücken war vom DFB Anfang März gebeten worden, ein Ausweichstadion zu melden. Dies gelang für den Spieltermin am 30. März nicht. Der Spielort der Nachholpartie gegen RWE wird durch den DFB umgehend, spätestens in der Woche nach dem DFB-Pokalspiel, bekannt gegeben.