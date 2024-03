Der Hallesche FC hat einen Sieg in der 3. Liga haarscharf verpasst. Das wird den MSV Duisburg freuen.

Die eigenen Hausaufgaben im Abstiegskampf hat der MSV Duisburg am Samstag mit Bravour erledigt. Am Mittag besiegten die Zebras den 1. FC Saarbrücken im Heimspiel mit 2:0 und durften daher neue Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen.

Anschließend richteten sich die Augen vieler Duisburger auf den Halleschen FC, der den ersten Platz über den Abstiegsrängen belegt. Im Nachmittagsspiel der 3. Liga empfing der HFC die U23 des SC Freiburg - und das abgeschlagene Tabellenschlusslicht lieferte dem MSV Schützenhilfe.

Denn die Freiburger erkämpften sich ein 2:2 in Sachsen-Anhalt. Und das auf dramatische Weise: Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit gelang den Breisgauern der Ausgleich. Für Halle ein bitterer Nackenschlag, für die Duisburger hingegen ein zusätzlicher Grund, weiter an den Klassenerhalt zu glauben.

Schließlich betrug der Rückstand der Meidericher auf das rettende Ufer vor dem Spieltag noch fünf Punkte. Durch den Hallenser Patzer ist der Abstand auf drei Zähler geschrumpft. Und da beide Teams die gleiche Tordifferenz aufweisen (-13), könnte der MSV im Bestfall schon am kommenden Spieltag über den Strich springen.

Im Heimspiel gegen Freiburgs U23 erwischte Halle zunächst einen guten Start. Nach 20 Minuten sorgte Besar Halimi für die Führung. Maximilian Breinig konnte wenig später ausgleichen (23.), doch auch der HFC hatte erneut eine passende Antwort parat. Dominic Baumann brachte die Gastgeber wieder in Führung.

Bei diesem Spielstand blieb es lange. Wenig deutete in der Schlussphase darauf hin, dass Freiburg noch einmal zurück in Spiel finden sollte. Zumal sich der SCF durch einen Platzverweis gegen Julian Stark aufgrund einer Tätlichkeit zu Beginn der Schlussviertelstunde schwächte.

Kurz vor Ablauf der Nachspielzeit passierte es aber doch: Nach einer Flanke köpfte Patrick Lienhard zum 2:2 ein. Und nicht nur die Freiburger, sondern auch viele Duisburger dürften diesen Treffer ausgelassen bejubelt haben.

Am kommenden Spieltag kann Halle dann vorlegen. Am Samstagmittag nach der Länderspielpause (14 Uhr) gastieren sie beim Tabellendritten Jahn Regensburg. Der MSV Duisburg ist sonntagabends im Einsatz - im NRW-Duell bei Arminia Bielefeld (19.30 Uhr).