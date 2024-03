Mitten im Aufstiegskampf zeigt sich Marc Lorenz, Kapitän des SC Preußen Münster, erstaunt darüber, wie die Verantwortlichen mit seiner Zukunft umgehen.

Der SC Preußen Münster hatte zuletzt offiziell mitgeteilt, dass der Drittligist mit den Spielern Niko Koulis und Simon Scherder sowie seinem Trainerteam Sascha Hildmann und Louis Cordes die Arbeitspapiere verlängerte. Ganz zur Freude der Spieler und Coaches.

Einen Schritt weiter, was die Vertragsverhandlung betrifft, wäre auch gerne Marc Lorenz. Der Kapitän der Preußen zeigte sich gegenüber den "Westfälischen Nachrichten" überrascht, dass es mit ihm bis auf ein loses Gespräch noch keine konkreten Unterhaltungen bezüglich einer Zukunft an der Hammer Straße gab.

"Ich bin erstaunt, dass mir noch kein Angebot vorliegt", sagte Lorenz sogar am Rande des 1:0-Heimsiegs gegen den Halleschen FC.

Der Kapitän des SCP, der im Juli 36 Jahre alt wird, aber noch voller Tatendrang ist, spielt eine gute Saison. Lorenz' Bilanz: 21 Spiele, ein Tor, sechs Vorlagen und das alles in 1143 Einsatzminuten. Auch der 103-malige Zweitligaprofi hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass die Adlerträger neun Spieltage vor Schluss Tabellenvierter sind und von der 2. Bundesliga träumen dürfen.

"Der Verein muss entscheiden, ob er mit mir oder ohne mich plant. Wie fit ich bin, sieht jeder, sportlich kann mir keiner was. Ich kann jedes Spiel über 90 Minuten gehen und auch Englische Wochen spielen. Ich will mich empfehlen für einen neuen Vertrag, aber es liegt nicht in meiner Hand. Ich wollte hier etwas mit aufbauen, als ich vom KSC kam, bin in die Regionalliga gegangen und sehe mich noch nicht am Ende", spricht der 181-fache Drittligaspieler Lorenz Klartext. Eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Kapitän - und das noch in solch einer entscheidenden Saisonphase.

Dementsprechend reagierte Münsters Sportchef Peter Niemeyer: "Dieses Thema besprechen wir intern, nicht über die Medien."

SC Preußen Münster: Diese Spieleverträge laufen zum 30. Juni 2024 aus

Tor

Maximilian Schulze-Niehues

Johannes Schenk

Roman Schabbing

Abwehr

Marc Lorenz

Alexander Hahn

Benjamin Böckle

Mittelfeld/Angriff

Dennis Grote

Yassine Bouchama

Darius Ghindovean

Shaibou Oubeyapwa

Thorben Deters