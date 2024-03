Sascha Mölders ist ein interessierter Beobachter der 3. Liga. Der ehemalige Bundesligastürmer fiebert auch mit seinen Ex-Klubs Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

Neun Spieltage vor Saisonende liegt Rot-Weiss Essen neun Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsrang drei und der MSV Duisburg fünf Zähler hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz zurück.

Auch Sascha Mölders, der in Zukunft im Trainerbereich weit nach oben kommen will, ist sich über die Ausgangslage seiner Ex-Klubs RWE und MSV im Klaren. Der 38-Jährige hofft noch für beide Klubs auf ein Happy End.

"Die Elfmeter, die in Verl gegen RWE gegeben wurden, machen mich noch heute wütend", meinte Mölders am Tag danach gegenüber RevierSport. Er ergänzte: "Da pfeift kein Mensch Elfmeter. Aber es ist auch müßig sich darüber aufzuregen - es bringt leider nichts. Doch für RWE ist es verdammt ärgerlich. Denn bei dieser engen Ausgangslage würden zwei Punkte mehr schon einiges ausmachen."

Und, trotzdem: Der Mann aus Essen-Vogelheim, der mittlerweile seit über einem Jahrzehnt in der Nähe von Augsburg lebt, glaubt immer noch an die Essener. "Sie haben in Regensburg gewonnen und in Dresden einen Punkt geholt. Überhaupt hat RWE keines der vier Spiele gegen diese beiden Top-Mannschaften verloren. Wer das schafft, dem sind auch noch vier oder fünf Siege in Folge zuzutrauen. Wichtig wird sein, dass Essen jetzt gegen Dortmund gewinnt und dann zwei Wochen zur Ruhe kommt, bevor der Angriff gestartet wird", sagt Mölders.





Und der MSV Duisburg? Mölders antwortet: "Die Zebras müssen auch am Wochenende gegen Saarbrücken mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Ansonsten wird es immer enger. Ich hoffe natürlich, dass der MSV das am Ende schafft. Ich drücke die Daumen."

Sascha Mölders spielte auch für Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und in der Bundesliga

Mölders spielte bis er 21 Jahre alt war in seiner Heimatstadt für Atletico Essen, Vogelheimer SV, Wacker Bergeborbeck, ETB Schwarz-Weiß Essen und lief in der Seniorenkarriere – nach der Zwischenstation MSV Duisburg – zwei Jahre für Rot-Weiss Essen auf. In 52 Regionalliga-Partien traf er stolze 42-Mal und wurde 2008/2009 Torschützenkönig mit 28 Treffern.

Für den TSV 1860 München schnürte der Mittelstürmer sogar sechs Jahre seine Schuhe. Von Januar 2016 bis Januar 2022 absolvierte er 194 Pflichtspiele und erzielte 76 Treffer. Für den FC Augsburg spielte er auch 92 Mal (18 Tore) in der 1. Bundesliga. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die 3. Liga (2018) und die Drittliga-Torjägerkanone in der Saison 2020/21 (22 Tore). Damit wurde Mölders im Alter von 36 Jahren der älteste Torschützenkönig der 3. Liga seit deren Gründung.